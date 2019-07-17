Украинцы с боем уступили одному из фаворитов Евробаскета U-20

Мужская сборная Украины U-20 не смогла пробиться в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу, который в эти дни проходит в Израиле.

Команда Валерия Плеханова в вязкой борьбе проиграла одному из фаворитов турнира Франции – 40:68.

Украина – Франция ФИБА

Украина – Франция ФИБА

Украина – Франция ФИБА

С первых минут "желто-синие" ушли в шестиочковый отрыв. В середине четверть команды выдали пятиминутную "сухую" серию и на первый перерыв украинцы ушли с преимуществом в четыре пункта.

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Украина – Франция ФИБА

Украина – Франция ФИБА

Украина – Франция ФИБА

Украина – Франция ФИБА

Украина – Франция ФИБА

Наши ребята крайне неудачно начали вторую десятиминутку: впервые поразить корзину французов им удалось на шестой минуте четверти. Как итог, на большой перерыв лидерами ушли уже "галльские петухи" – 23:26.

В третьей четверти украинцы снова показали малорезультативный баскетбол, отпустив соперника на 11 пунктов. Имея в пассиве "-17" перед решающей десятиминуткой, "желто-синие" попытались вернуться, однако соперник уверенно держал дистанцию и довел матч до итоговой победы.

Украина – Франция ФИБА

Украина – Франция ФИБА

Украина – Франция ФИБА

Франция — Украина 68:40 (13:17, 13:6, 24:10, 18:7)

Франция: Бейхерст (0 + 5 подборов + 5 передач), Каюлу (6 + 5 подборов), Феврье (9 + 7 подборов + 5 передач + 4 потери), Понс (5), Базиль (2 + 8 подборов) — старт; Чупа (14), Ипполит (6), Аффо Мама (13), Керзан (6), Рюэль (7 + 6 подборов), Куяте.

Украина: Санон (12 + 5 подборов + 5 потерь), Козак (4 + 5 потерь), Михеев (3), Войналович (15 + 7 подборов + 4 блок-шота), Грицак (1 + 7 подборов + 2 блок-шота), — старт; Бондаренко (2), Мельник, Сорочан, Лукьян, Головчик (2), Коваль, Титов (1).

Таким образом, Украина продолжит борьбу в турнире за 9-16 места, где ее первым соперником станет Польша. Игра пройдет в четверг, 18 июля. Начало – в 13:45 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый главный тренер национальной сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис назвал состав на первый тренировочный сбор команды под своим руководством.

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