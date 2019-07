Украинцы с боем уступили одному из фаворитов Евробаскета U-20

Мужская сборная Украины U-20 не смогла пробиться в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу, который в эти дни проходит в Израиле.

Команда Валерия Плеханова в вязкой борьбе проиграла одному из фаворитов турнира Франции – 40:68.

