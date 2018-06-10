Украина добыла разгромную победу на КМ по баскетболу 3х3

Мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 провела свой третий матч на Кубке мира-2018, которые в эти дни принимает столица Филиппин Манила. "Желто-синие", в составе Станислава Тимофеенко, Александра Кольченко, Максима Закурдаев и Дмитрия Липовцева, обыграли команду Хорватии - 22:11.

Обе команды с первых минут демонстрировали позиционный баскетбол, с большим количеством борьбы.

На 2-й минуте Украина допустила несколько ошибок, позволив Хорватии выйти вперед 3:1.

На 4-й минуте шикарный двухочковый Тимофеенко вновь вернул равновесие в игру, а после дальнего броска Зкурдаева Украина повела 7:5. Сборной Хорватии пришлось срочно брать таймаут.

"Клетчатые" не успевали за нашими ребятами, раз за разом набирая фолы. Тимофеенко просто разрывал соперников под кольцом, явно превосходя их в классе. К середине матча "двушки" Липовцева и Закурдаева сделали счет 14:5 в нашу пользу.

В концовке "сине-желтые" уверено контролировали мяч, не дав оппонентам надежду на победу.

Согласно правилам баскетбола 3х3 за обычное попадание и за штрафной бросок дают 1 очко, за попадания из-за дуги – 2 очка. Матч продолжается 10 минут чистого времени.

Новости Украина попала в топ рейтинга баскетбола 3х3

Напомним, что двумя днями ранее подопечные Олега Юшкина переиграли представителей Нигерии - 22:11, а затем драматично уступили латышам - 18:21.

Как сообщал OBOZREVATEL, на юношеской Олимпиаде-2018 выступят сборные Украины по баскетболу 3х3.