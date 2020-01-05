Украинцы Михайлюк и Лэнь провели победные матчи в НБА

Украинские баскетболисты Алексей Лэнь и Святослав Михайлюк провели великолепные поединки в регулярном сезоне чемпионата НБА, показав впечатляющую результативность.

"Детройт" Михайлюка обыграл "Голден Стэйт" со счетом 111:104, а украинскому защитнику не хватило двух очков, чтобы побить свой рекорд результативности, который он установил в начале декабря в игре против "Кливленда".

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, вышел в стартовом составе и провел на площадке 30 минут. За это время ему удалось набрать 14 очков (0/3 двухочковых, 4/9 трехочковых, 2/2 штрафных). Также на его счету 3 передачи, 2 подбора, 1 перехват при 5 потерях.

“Голден Стэйт“ – “Детройт” 104:111 (23:25, 36:31, 21:27, 24:28)

“Голден Стэйт”: Ли (14), Коули-Стайн (5), Робинсон (4), Боумэн (2), Грин (2) – старт; Беркс (27 + 7 подборов), Спеллмен (23), Паскалл (9), Крисс (8), Эванс (6), Пул (4).

“Детройт”: Думбуя (16 + 10 подборов), Михайлюк (14 + 5 потерь), Драммонд (14 + 18 подборов), Фрэйзер (8), Снелл (6) – старт; Роуз (22), Браун (14), Вуд (9), Гэллоуэй (6), Макер (2).

Тем временем "Атланта" с Алексеем Лэнем выиграла матч у "Индианы", а сам украинский центровой чуть-чуть не дотянул до дабл-дабла.

Лэнь стал третьим по результативности в составе своей команды, набрав 16 очков (6/8 двухочковых, 0/1 трехочковых, 4/4 штрафных) и сделав 9 подборов (1 в нападении).

Кроме того, в активе 26-летнего уроженца Антрацита 3 блок-шота, 1 перехват и 1 передача. В пассиве 1 потеря и 1фол.

“Атланта” – “Индиана” 116:111 (43:26, 21:34, 32:35, 20:16)

“Атланта”: Янг (41 + 8 передач), Хертер (26), Фернанду (10), Джонс (2), Хантер (0) – старт; Лень (16 + 9 подборов), Гудвин (8), Бембри (8), Картер (3), Крэбб (2).

“Индиана”: Сабонис (25 + 11 подборов), Уоррен (17 + 7 подборов), А. Холидэй (16 + 6 передач), Тернер (14), Лэмб (12) – старт; Дж. Холидэй (18), Макдермотт (5), Макконнелл (2), Самнер (2).

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 декабря Лэнь и Святослав Михайлюк провели подобный отличный поединок. Накануне года в рамках регулярного чемпионата НБА украинцы продемонстрировали впечатляющую результативность.

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