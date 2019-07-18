Украинцы добыли знаковую победу на Евробаскете U-20

Мужская сборная Украины U-20 добыла важнейшую победу на чемпионате Европы по баскетболу, который в эти дни проходит в Израиле.

"Желто-синие" разобрались с командой Польши, гарантировав себе прописку в элитному дивизионе на будущий год. Команда Валерия Плеханова была сильнее соперника – 76:71.

Украина – Польша ФИБА

Украина – Польша ФИБА

Украина – Польша ФИБА

Наши ребята традиционно для себя очень сильно провели первую половину встречи. Украинцы не давали оппонентам наносить свободные броски, уверенно действуя под щитами. К большому перерыву "желто-синие" почти вдвое превзошли поляков в подборах – 28 против 15, причем восемь подопечные Плеханова сделали на чужом щите.

Результативная игра лидера нашей команды Иссуфа Санона позволила ей прийти к большому перерыву с 15-очковым преимуществом. А начало третьей четверти выдалось просто феерическим для украинцев – менее чем за три стартовые минуты они выдали рывок 13:2.

Украина – Польша ФИБА

Украина – Польша ФИБА

Украина – Польша ФИБА

Однако в ответ поляки организовали свой спурт, благодаря которому сумели отыграть девять очков. На решающую 10-минутку украинцы вышли с преимуществом +15.

Всего за полторы минуты сборная Польши "съела" две трети этого отставания, что взбодрило наших ребят. Украинцы заставляли соперников много фолить, а также исправно набирали очки в быстрых отрывах и довели игру до итоговой победы.

Украина – Польша ФИБА

Украина – Польша ФИБА

Украина – Польша ФИБА

Украина – Польша – 76:71 (23:13, 16:11, 19:19, 18:28)

Украина: Санон (25 + 5 подборов + 6 передач + 3 перехвата), Козак (4 + 5 перехвата), Михеев (4), Войналович (24 + 7 подборов), Грицак (9 + 15 подборов + 3 блок-шота + 4 потери) – старт; Титов (2), Бондаренко, Головчик (6), Мельник (2). ​​​​​​

Польша: Коленда (24 + 6 подборов + 7 передач + 4 перехвата), Воронецки (12), Камински (4 + 7 подборов), Войчик (0 + 5 потерь), Богуцки (21 + 11 подборов + 3 блок-шота) – старт; Коперски (3), Шляхетка (0 + 4 потери), Кедель, Красуски, Вышковски (2), Левандовски.

Таким образом, "желто-синие" продолжат борьбу за 9-12 места чемпионата. Следующим соперником команды Плеханова станет победитель пары Черногория – Латвия.

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