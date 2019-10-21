Украинское дерби в Кубке Европы ФИБА: купить билеты на суперматч в Киеве

В столичном Дворце спорта в среду, 23 октября, пройдет уникальный для украинских любителей баскетбола матч Кубка Европы ФИБА.

На паркете сойдутся два представителя нашей страны – "Киев-Баскет" и "Днепр". Украинское дерби откроет групповой этап турнира. Кроме них, в квартете F также выступают белорусский "Цмоки" и болгарский "Левски".

Все желающие увидеть противостояние украинских коллективов могут приобрести билеты на игру в кассах Дворца спорта, а также на сайте kiev.ticketsbox.com. Начало поединка – в 19:00.

Кроме того, Федерация баскетбола Украины на своей странице в социальной сети Instagram предложила фанатам поучаствовать в конкурсе и выиграть билеты на матч "Киев-Баскета" и "Днепра".

Отметим, что команды по-разному начали сезон. "Киев-Баскет", который нынешним летом возглавил Айнарс Багатскис, после четырех матчей Суперлиги Пари-Матч, имеет в своем активе шесть очков. А вот "Днепр" добыл четыре победы в пяти играх, проиграв лишь сенсационному лидеру чемпионата "Прометею".

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер женской сборной Украины Алина Ягупова феерично начала сезон Евролиги в составе стамбульского "Фенербахче".

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!