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/Новости баскетбола

Украинки уступили Франции перед Евробаскетом-2019

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Во Франции женская сборная Украины по баскетболу потерпела поражение во втором контрольном матче, где наша команда противостояла местному коллективу. Подопечные Горана Бошковича выиграли лишь вторую четверть, на всех остальных 10-минутных игровых отрезках преимущество было у хозяек, которые в итоге победили со счетом 89:65.

Французская команда имела тотальное преимущество на подборах (42 против 24), лучший процент реализации бросков с игры (63% против 40%) и допустила меньшее количества потерь (17 против 21). Наши девушки, в свою очередь, лучше атаковали из-за дуги, реализовав 8 из 22 трехочковых, но этого оказалось недостаточно - соперницы основном контролировали ход игры.

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Франция – Украины

Франция – Украины

ФБУ

В сборной Франции лучшей в этом матче была Валериан Айаи, которая записала в актив 25 очков, 10 подборов и 3 передачи, а в составе украинской сборной 27 очками, 5 передачами и 5 перехватами отметилась капитан Алина Ягупова.

После этого матча наша команда вернется в Украину, где продолжит активно готовиться к чемпионату Европы. Украинская сборная будет работать на Родине с 11 по 18 июня.

Контрольный матч. женщины

Каберне Марсан, Франция

Франция - Украина 89:65 (24:13, 19:22, 24:16, 22:14)

Франция: Айаи 25 + 10 подборов + 4 передачи - 5 потерь, Рупер 12 + 5 подборов, Мийем 11 Бадиан 10 + 5 подборов, Шартеро 9 + 5 подборов + 4 передачи, Милап 8

Украина: Белоцерковская 0 + 3 подбора, Ягупова 27 + 5 передач + 5 перехватов - 6 потерь, Радулович 5, Науменко 5 + 6 подборов + 4 передач + 3 перехвата, Удоденко 7 - 5 потерь - старт; Ольховик 11 Воробей 7, Уро-Ниле, Яцковец 3

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина подала заявку на проведение женского Евробаскета.

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Тема
Евробаскет-2019
Тег
женская сборная Украины по баскетболу
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