Украинки уступили Франции перед Евробаскетом-2019

Во Франции женская сборная Украины по баскетболу потерпела поражение во втором контрольном матче, где наша команда противостояла местному коллективу. Подопечные Горана Бошковича выиграли лишь вторую четверть, на всех остальных 10-минутных игровых отрезках преимущество было у хозяек, которые в итоге победили со счетом 89:65.

Французская команда имела тотальное преимущество на подборах (42 против 24), лучший процент реализации бросков с игры (63% против 40%) и допустила меньшее количества потерь (17 против 21). Наши девушки, в свою очередь, лучше атаковали из-за дуги, реализовав 8 из 22 трехочковых, но этого оказалось недостаточно - соперницы основном контролировали ход игры.

Франция – Украины ФБУ

В сборной Франции лучшей в этом матче была Валериан Айаи, которая записала в актив 25 очков, 10 подборов и 3 передачи, а в составе украинской сборной 27 очками, 5 передачами и 5 перехватами отметилась капитан Алина Ягупова.

После этого матча наша команда вернется в Украину, где продолжит активно готовиться к чемпионату Европы. Украинская сборная будет работать на Родине с 11 по 18 июня.

Контрольный матч. женщины

Каберне Марсан, Франция

Франция - Украина 89:65 (24:13, 19:22, 24:16, 22:14)

Франция: Айаи 25 + 10 подборов + 4 передачи - 5 потерь, Рупер 12 + 5 подборов, Мийем 11 Бадиан 10 + 5 подборов, Шартеро 9 + 5 подборов + 4 передачи, Милап 8

Украина: Белоцерковская 0 + 3 подбора, Ягупова 27 + 5 передач + 5 перехватов - 6 потерь, Радулович 5, Науменко 5 + 6 подборов + 4 передач + 3 перехвата, Удоденко 7 - 5 потерь - старт; Ольховик 11 Воробей 7, Уро-Ниле, Яцковец 3

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина подала заявку на проведение женского Евробаскета.

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