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Украинские болельщики поддержали Михайлюка после дебюта в "Лейкерс"

1.1тЧитать материал на украинском

Дебют атакующего защитника сборной Украины Святослава Михайлюка в составе клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" вызвал позитивные комментарии у болельщиков. Фанаты воспитанника "Черкаських Мавп" высказывают слова поддержки своему земляку, несмотря на отсутствие набранных очков в матче против "Сан-Антонио".

"Все у него будет хорошо, главное что он справился в защите. Если он будет нейтральным в защите - ему будут давать играть, а дальше дело времени, когда он станет попадать с нормальным процентом", - пишут юзеры.

Украинские болельщики поддержали Михайлюка после дебюта в "Лейкерс"

Также они акцентируют внимание на его результативных передачах в матче.

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Напомним, что поединок "Лейкерс" - "Сан-Антонио" завершился в овертайме со счетом 142:143.Украинский защитник провел на площадке 17 минут, но не смог набрать ни одного очка, сделав 2 подбора, 3 перехвата и получил 2 фола.

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Тема
НБА
Персона
Святослав Михайлюк
Объект
Лос-Анджелес Лейкерс
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