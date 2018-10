Украинские болельщики поддержали Михайлюка после дебюта в "Лейкерс"

Дебют атакующего защитника сборной Украины Святослава Михайлюка в составе клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" вызвал позитивные комментарии у болельщиков. Фанаты воспитанника "Черкаських Мавп" высказывают слова поддержки своему земляку, несмотря на отсутствие набранных очков в матче против "Сан-Антонио".

"Все у него будет хорошо, главное что он справился в защите. Если он будет нейтральным в защите - ему будут давать играть, а дальше дело времени, когда он станет попадать с нормальным процентом", - пишут юзеры.

Также они акцентируют внимание на его результативных передачах в матче.

Svi draws the defender and dishes it off to Williams for his first points as a Laker!#LakeShow (📺: @SpectrumSN, NBA TV) pic.twitter.com/BdJYnzpW6e