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18 ноября • обновлено в 14:16
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Украинки произвели фурор в Харькове после матча Евробаскета

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Женская сборная Украины по баскетболу вызвала восторг на трибунах харьковского спорткомплекса "Локомотив" после победы в матче 2-го тура отбора Евробаскета-2021 над командой Португалии.

Баскетболистки сборной Украины после матча с Португалией

Баскетболистки сборной Украины после матча с Португалией

ФБУ

Отметим, что украинские баскетболистки одержали стратегически важную победу над одним из принципиальных оппонентов в своей группе. Игра завершилась со счетом 72:60 в пользу хозяек площадки.

Баскетболистки сборной Украины после матча с Португалией

Баскетболистки сборной Украины после матча с Португалией

ФБУ

Новости
Роскошная победа Украины в отборе женского Евробаскета: фоторепортаж
Баскетболистки сборной Украины после матча с Португалией

Баскетболистки сборной Украины после матча с Португалией

ФБУ

Баскетболистки сборной Украины после матча с Португалией

Баскетболистки сборной Украины после матча с Португалией

ФБУ

После матча игроки украинской сборной поблагодарили трибуны за поддержку, а болельщики, в свою очередь, получили возможность взять автографы и сфотографироваться с украинским баскетболистками. Особое внимание было приковано к лидеру и капитану сборной Украины – Алине Ягуповой.

Баскетболистки сборной Украины после матча с Португалией

Баскетболистки сборной Украины после матча с Португалией

ФБУ

Баскетболистки сборной Украины после матча с Португалией

Баскетболистки сборной Украины после матча с Португалией

ФБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом туре квалификации ЧЕ украинки уступили на выезде сборной Бельгии.

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Читайте все новости по теме "Евробаскет-2021" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Тема
Евробаскет-2021
Персона
Алина Ягупова
Место
Украина Харьков
Тег
женская сборная Украины по баскетболу
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