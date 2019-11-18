Украинки произвели фурор в Харькове после матча Евробаскета

Женская сборная Украины по баскетболу вызвала восторг на трибунах харьковского спорткомплекса "Локомотив" после победы в матче 2-го тура отбора Евробаскета-2021 над командой Португалии.

Баскетболистки сборной Украины после матча с Португалией ФБУ

Отметим, что украинские баскетболистки одержали стратегически важную победу над одним из принципиальных оппонентов в своей группе. Игра завершилась со счетом 72:60 в пользу хозяек площадки.

Баскетболистки сборной Украины после матча с Португалией ФБУ

Баскетболистки сборной Украины после матча с Португалией ФБУ

Баскетболистки сборной Украины после матча с Португалией ФБУ

После матча игроки украинской сборной поблагодарили трибуны за поддержку, а болельщики, в свою очередь, получили возможность взять автографы и сфотографироваться с украинским баскетболистками. Особое внимание было приковано к лидеру и капитану сборной Украины – Алине Ягуповой.

Баскетболистки сборной Украины после матча с Португалией ФБУ

Баскетболистки сборной Украины после матча с Португалией ФБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом туре квалификации ЧЕ украинки уступили на выезде сборной Бельгии.

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