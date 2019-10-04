Украинки выдали сумасшедший матч с лидером группы на ЧМ U-23 по баскетболу 3х3

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 среди спортсменок до 23 лет после двух побед на старте потерпела первое поражение в рамках чемпионата мира-2019, который проходит в Китае.

Сборная Украины U-23 по баскетболу 3х3 FIBA

Елена Бойко, Виктория Кондусь, Наталья Цюбик и Алла Быкова уступили лидеру своей группы - команде Японии. Матч завершился со счетом 20:11 в пользу японок.

Это первое поражение украинской команды под руководством Дениса Спиридонова на ЧМ-2019. Интересно, что наши девчата лучше начали встречу и вели в счете, однако еще в первой половине матча соперницы совершили невероятный рывок 12:1, перевернув игру в свою пользу.

Украина - Япония - 11:20

В случае победы украинки гарантировали бы место в четвертьфинале. Однако судьба выхода в плей-офф будет решаться в последней игре в группе, которая состоится в этот же день - с Туркменистаном.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мужская сборная Украины по баскетболу 3Х3 с двух побед стартовала на ЧМ U-23.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!