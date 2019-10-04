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4 октября • обновлено в 08:30
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Украинки выдали сумасшедший матч с лидером группы на ЧМ U-23 по баскетболу 3х3

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Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 среди спортсменок до 23 лет после двух побед на старте потерпела первое поражение в рамках чемпионата мира-2019, который проходит в Китае.

Сборная Украины U-23 по баскетболу 3х3

Сборная Украины U-23 по баскетболу 3х3

FIBA

Елена Бойко, Виктория Кондусь, Наталья Цюбик и Алла Быкова уступили лидеру своей группы - команде Японии. Матч завершился со счетом 20:11 в пользу японок.

Это первое поражение украинской команды под руководством Дениса Спиридонова на ЧМ-2019. Интересно, что наши девчата лучше начали встречу и вели в счете, однако еще в первой половине матча соперницы совершили невероятный рывок 12:1, перевернув игру в свою пользу.

Украина - Япония - 11:20

В случае победы украинки гарантировали бы место в четвертьфинале. Однако судьба выхода в плей-офф будет решаться в последней игре в группе, которая состоится в этот же день - с Туркменистаном.

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Украинки выиграли второй матч подряд на ЧМ U-23 по баскетболу 3х3

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мужская сборная Украины по баскетболу 3Х3 с двух побед стартовала на ЧМ U-23.

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Тема
Баскетбол 3х3
Место
Китай
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70rus xxx
70rus xxx
Так,вторую слева на Ленинградку,остальных на Окружную.
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