Украинки на Евробаскете-2019: что нужно знать о ближайшем чемпионате Европы

Женская сборная Украина по баскетболу подошла к важнейшему этапу последнего двухгодичного цикла — команда стартует на чемпионате Европы, который может открыть двери на Олимпиаду-2020.

Евробаскет-2019 начинается уже завтра, 27 июня, и пройдет по 7 июля в Сербии и Латвии. Именно в латвийской Риге сборная Украины сыграет все три матчи своей группы — с Испанией, Латвией и Великобританией. И пока украинки готовятся к первому матчу, OBOZREVATEL рассказывает о главном для нашей команды накануне старта турнира.

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Как провели подготовку

В преддверии Евробаскета сборная Украины получила фактически "все карты в руки" для полноценной подготовки к турниру — почти весь июнь на сборы, 6 товарищеских матчей и сразу почти всех нужных игроков (даже Алина Ягупова присоединилась к команде в начале подготовки).

Сборная Украины fiba.basketball

За это время украинки провели 6 товарищеских игр далеко не с худшими командами: представители первой 10-ки рейтинга Франция и Китай, а также Черногория (26 место) и Италия (31 место). В этих матчах были все возможности проверить себя и отрепетировать наработки. Что же получилось по цифрам:

Черногория — 73:69, Италия — 69:66, Италия — 77:99, Франция — 75:107, Франция — 65:89, Китай — 74:91.

Новости Украину на женском Евробаскете покажет XSPORT

С Францией и Китаем все ясно, пока мы не дотягиваем до их уровня, а вот Италию после победы в первом матче мы неожиданно отпустили аж в 22 очка. Тем не менее, наставник "сине-желтых" Горан Бошкович несколько раз упоминал, что ему вообще не важна статистика, на первом плане — готовность игроков и налаживание игры. Сами же баскетболистки говорят, что сделали немало выводов после спаррингов с Францией, и что это должно очень помочь на Евробаскете.

С кем Украина поехала на Евробаскет?

В Латвию в составе "сине-желтых" отправилось 12 баскетболисток: Виктория Кондусь ("Киев-Баскет", ЛФ), Владислава Волошина (АЗ), Вита Горобец ("Баскет Намур Кэпитал", Турция, АЗ), Александра Радулович (ЛФ), Мириам Уро-Ниле ("Энерги Торун", Польша, ТФ), Ольга Яцковец (МБК "Ружемберок", Словакия, ЛФ), Алеся Малашенко ("Касторс-Брен", Бельгия, ТФ), Таисия Удоденко ("Слеза Вроцлав", Польша, ТФ), Алина Ягупова ("Лос-Анджелес Лейкерс", США, ЛФ), Анна Ольховик ("Чукурова Баскетбол Кулюбю", Турция, ЛФ), Арина Белоцерковская ("Островия Остров-Велькопольский", Польша, РЗ), Людмила Науменко ("Чукурова Баскетбол Кулюбю", ТФ).

Примечание: ЛФ — легкий форвард, АЗ — атакующий защитник, ТФ — тяжелый форвард, РЗ — разыгрывающий защитник.

Во время подготовки Бошкович не выдавал нареканий насчет состава, хотя в конце сборов говорил, что из-за травм и функционального состояния девушек фактически ни разу не использовал оптимальную стартовую пятерку в играх. Тем не менее, в Латвию отправилась очень достойная обойма. Разве что в ней нет натурализованной американки Де’Андре Мосс.

Алина Ягупова — капитан и лидер нынешней сборной Украины fiba.basketball

Конечно, почти все на турнире хотят видеть Алину Ягупову — безупречного лидера нашей сборной, которая в последнее время просто громит соперников (многие еще долго не забудут, как Алина прошлась по Болгарии в отборе на ЕБ-2019, набрав 41 очко). Ягупова — это главное оружие и основа команды, что позволяет тягаться даже с Испанией.

Однако многие при этом считают, что Бошковичу накануне чемпионата было важно максимально объединить и сыграть сборную, чтобы Украина не выглядела командой одного игрока. У "сине-желтых" хватает кадров для этого, но насколько это получилось — будет видно уже в Латвии (особенно, если украинки потеряют Ягупову по ходу турнира).

Соперники

На групповом турнире Украина сыграет с Испанией (2 место рейтинга ФИБА), Латвией (24) и Великобританией (25).

Многие уже нарекли наш квартет "группой смерти" из-за Латвии и Испании. Хозяева турнира и действующие чемпионки (топ-сборная мира) — весьма несладкая группа. Но с другой стороны, испанки для нас не так и страшны — украинки играли с ними в квалификации на Евробаскет, и в одном из матчей до конца цеплялись за шанс победить (но уступили 68:72). Та игра показала, что в своем лучшем состоянии мы можем бросить вызов Испании и "на рывке" завоевать 1 место в группе. Но в то же время нельзя забывать о факторе Латвии и сбрасывать со счетов Великобританию.

Календарь сборной Украины на Евробаскете-2019

Групповой турнир

27 июня — Испания (21:00, Арена-Рига)

28 июня — Латвия (18:30, Арена-Рига)

30 июня — Великобритания (13:00, Арена-Рига)

Плей-офф

1 июля — квалификация 1/4 финала (А2 - В3, В2 - А3)

4 июля — 1/4 финала (А1 - W27)

6 июля — 1/2 финала

7 июля — матч за 3 место и финал

Формат турнира

Украина попала в одну из четырех групп, вмещающих по четыре команды. Дальше, в плей-офф, выходят по три участника (вылетают только аутсайдеры). Однако сразу в 1/4 финала попадает только победитель группы. Обладатели 2-х и 3-х мест еще встретятся между собой в квалификации 1/4-й, разыгрывая путевку в четвертьфинал в одном матче.

Если Украина займет 2-е или 3-е место в группе, то сыграет в квалификации плей-офф с кем-то из группы В (Швеция, Франция, Чехия, Черногория). Если же "сине-желтые" выиграют группу, то уже в самом четвертьфинале встретятся с победителем пары С2 — D3.

Полный календарь Евробаскета-2019 fiba.basketball

Где смотреть матчи сборной Украины

Все матчи украинок на групповой стадии в Украине в прямом эфире покажет телеканал XSPORT. Также ТВ-канал будет транслировать один их поединков каждого этапа плей-офф, матч за 3 место и финал.

Ожидания от выступлений Украины на Евробаскете

Сборная Украины очень хорошо прошла отбор на чемпионат Европы и показывала содержательную игру, имея свои козыри, поэтому и на самом ЕБ от команды ждут не просто участия.

Да, 1 место в группе будет очень сложно занять, но если дать бой испанкам и не упустить своего шанса в двух остальных матчах, то все возможно. В случае лидерства в группе команда минует квалификацию 1/4 финала, что дает очень необходимый день отдыха и больше времени на подготовку к плей-офф.

Но все же стоит настраиваться на более простой вариант — проход со 2-го (в крайнем случае — с 3 места) и полноценную борьбу в квалификации 1/4-й, где Украина по всем раскладам будет фаворитом. В целом есть все основания рассчитывать на попадание "сине-желтых" в четвертьфинал, где наши девушки обязаны побороться за 1/2 финала и путевку в решающий матч. Но здесь уже многое зависит от соперника и раскладов по ходу турнира.

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