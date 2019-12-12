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12 декабря • обновлено в 11:26
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Украинка Ягупова устроила феерию в матче Евролиги

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Капитан сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова помогла турецкому "Фенербахче" одержать победу над "Лионом" (82:67) в рамках группового этапа Евролиги.

Алина Ягупова в матче с "Лионом"

Алина Ягупова в матче с "Лионом"

fbu.ua

За 35 минут на паркете Ягупова набрала 21 очко, сделала 5 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот.

Отметим, что "Фенербахче" одержал уже пятую победу в 7-ми матчах Евролиги. Турецкий клуб возглавляет турнирную таблицу в своей группе.

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Алина Ягупова возглавляет рейтинг результативности Евролиги. В семи матчах она набрала 142 очка. В среднем это 20,3 очка за игру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ягупова в составе сборной Украины стала лучшим бомбардиром первого тура отбора Евробаскета.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Евролига
Персона
Алина Ягупова
Место
Турция Стамбул
Тег
Фенербахче Стамбул
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