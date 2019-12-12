Украинка Ягупова устроила феерию в матче Евролиги

Капитан сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова помогла турецкому "Фенербахче" одержать победу над "Лионом" (82:67) в рамках группового этапа Евролиги.

Алина Ягупова в матче с "Лионом" fbu.ua

За 35 минут на паркете Ягупова набрала 21 очко, сделала 5 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот.

Отметим, что "Фенербахче" одержал уже пятую победу в 7-ми матчах Евролиги. Турецкий клуб возглавляет турнирную таблицу в своей группе.

Новости Украинец Лэнь провел великолепный матч в НБА

Алина Ягупова возглавляет рейтинг результативности Евролиги. В семи матчах она набрала 142 очка. В среднем это 20,3 очка за игру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ягупова в составе сборной Украины стала лучшим бомбардиром первого тура отбора Евробаскета.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!