Украинка Ягупова стала самой результативной в матче Евролиги

Капитан сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова провела очередной отличный матч в Евролиге, сумев помочь "Фенербахче" одержать выездную победу над "Гдыней" со счетом 80:52.

Украинка провела на площадке 30 минут, за которые набрала 17 очков (5/10 двухочковых, 1/1 трехочковых и 4/4 штрафных), 5 подборов, 9 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот при 4 потерях и 1 персональном замечании.

Алина Ягупова Basket Dergisi

Команда Ягуповой одержала уже четвертую победу подряд и восьмую в турнире после десяти поединков. Это позволяет "Фенербахче" лидировать в группе B.

Украинская баскетболистка остается самым результативным игроком Евролиги, имея в своем активе 206 очков (20,6 в среднем за матч).

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Как сообщал OBOZREVATEL, результативная игра Алины Ягуповой принесла "Фенербахче" победу в матче Евролиги против "Жироны".

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