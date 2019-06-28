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Украинка установила впечатляющий рекорд на Евробаскете-2019

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Капитан сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова установила невероятный рекорд в первый день чемпионата Европы, который накануне стартовал в Латвии и Сербии.

Наша команда в первой игре турнира встречалась с действующими чемпионками испанками и уступила – 77:95. Ягупова традиционно вела за собой команду и проявляла свои лидерские качества.

Алина Ягупова

Алина Ягупова

FIBA

Новости
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В итоге Алина набрала 38 очков, что стало абсолютно лучшим показателем среди всех участниц Евробаскета. На семь пунктов от украинки отстала представительница Испании Марта Шаргай. 29 пунктов в активе бельгийки Эммы Меессеман.

Отметим, что 28 июня сборная Украины сыграет с командой Латвии. Начало – в 18:30.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина подала заявку на проведение женского чемпионата Европы по баскетболу.

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Тема
Евробаскет-2019
Персона
Алина Ягупова
Место
ЛатвияРига
Тег
женская сборная Украины по баскетболу
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