Украинец помог победить "Барселоне"

Центровой сборной Украины Артем Пустовой, выступающий за испанскую "Барселону", помог своему клубу в чемпионате страны одержать тяжелую победу в овертайме над бадалонским "Ховентудом" - 94:92.

Украинский баскетболист провел на площадке почти 18 минут и за это время набрал 11 очков, реализовав 5 из 7 двухочковых бросков и поразив кольцо один раз со штрафного. Кроме этого, Пустовой сделал 1 блокшот и 1 подбор.

Вместе с мадридским "Реалом" после шести матчей "Барселона" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании.

Как сообщал OBOZREVATEL, сумашедший данк в исполнении центрового сборной Украины Артема Пустового в дебютном матче за "Барселону" потряс испанских болельщиков.