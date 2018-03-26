Вошел в историю! Украинец Михайлюк вышел в Финал четырех NCAA

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк помог своему "Канзасу" выйти в Финал четырех Студенческой национальной лиги США (NCAA). В невероятном по накалу матче команда воспитанника "Черкаських Мавп" одолела в овертайме "Дюк" – 85:81.

Twitter Канзасского университета

Twitter Канзасского университета

Михайлюк провел на площадке 42 минуты. За это время он набрал 11 очков, сделал 10 подборов, отдал пять передач и поставил один блок-шот. Кроме того, на счету украинского атакующего защитника важнейший трехочковый за 20 секунд до сирены, когда "Канзас" проигрывал в счете в три пункта.

Twitter Канзасского университета

Twitter Канзасского университета

Twitter Канзасского университета

Twitter Канзасского университета

Также в этой игре Святослав сумел вписать свое имя в историю "Канзаса" как лучший снайпер в одном сезоне в истории программы. Еще до этой игры черкасщанин реализовал 111 трехочковых за сезон и делил первое место с Терри Брауном, однако уже на первых минутах матча против "Дюку" Святослав реализовал точный дальний и стал рекордсменом "Канзаса".

Отметим, что фанаты "Канзаса" устроили невероятное безумство после этого успеха своих любимцев.

За путевку в главный финал чемпионата баскетболисты из Канзаса поспорят с представителями университета Виллановы. Игра пройдет в Сан-Антонио 31 марта.

Как сообщал "Обозреватель", Святослав Михайлюк установил рекорд в четвертьфинале NCAA.