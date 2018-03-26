Вошел в историю! Украинец Михайлюк вышел в Финал четырех NCAA

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк помог своему "Канзасу" выйти в Финал четырех Студенческой национальной лиги США (NCAA). В невероятном по накалу матче команда воспитанника "Черкаських Мавп" одолела в овертайме "Дюк" – 85:81.
Twitter Канзасского университета
Twitter Канзасского университета
Михайлюк провел на площадке 42 минуты. За это время он набрал 11 очков, сделал 10 подборов, отдал пять передач и поставил один блок-шот. Кроме того, на счету украинского атакующего защитника важнейший трехочковый за 20 секунд до сирены, когда "Канзас" проигрывал в счете в три пункта.
WHAT A LOB. WHAT A JAM. 😱#MarchMadness #Elite8 pic.twitter.com/ebpHql0MhH— NCAA March Madness (@marchmadness) 25 марта 2018 г.
Twitter Канзасского университета
Twitter Канзасского университета
Twitter Канзасского университета
Twitter Канзасского университета
Также в этой игре Святослав сумел вписать свое имя в историю "Канзаса" как лучший снайпер в одном сезоне в истории программы. Еще до этой игры черкасщанин реализовал 111 трехочковых за сезон и делил первое место с Терри Брауном, однако уже на первых минутах матча против "Дюку" Святослав реализовал точный дальний и стал рекордсменом "Канзаса".
Svi Mykhailiuk has broken the single season 3-point record! #KUbball pic.twitter.com/crHgZj8AXh— Kansas Basketball (@KUHoops) 25 марта 2018 г.
Отметим, что фанаты "Канзаса" устроили невероятное безумство после этого успеха своих любимцев.
MASS STREET, LFK pic.twitter.com/sVekxJH4Ee— Phillip Stoddart (@PhillyCheese8) 25 марта 2018 г.
За путевку в главный финал чемпионата баскетболисты из Канзаса поспорят с представителями университета Виллановы. Игра пройдет в Сан-Антонио 31 марта.
Как сообщал "Обозреватель", Святослав Михайлюк установил рекорд в четвертьфинале NCAA.
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