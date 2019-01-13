Украинец Михайлюк выдал фантастический матч в США

Баскетболист сборной Украины и воспитанник "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк провел в США потрясающий матч в Лиге развития – официальной младшей лиги Национальной баскетбольной ассоциации.

Святослав Михайлюк twitter.com/SouthBayLakers

В поединке регулярного сезона за фарм-клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" – "Саут Бэй" – Михайлюк против "Кантон Чардж" провел на площадке 34 минуты, за которые показал лучшую результативность среди всех игроков обеих команд - 29 очков.

Святослав Михайлюк twitter.com/SouthBayLakers

Новости Украинец Михайлюк установил грандиозный рекорд в США

21-летний украинец забросил 9/13 двухочковых, 3/11 трехочковых и 2/2 штрафных бросков, собрал четыре подбора в защите, отдал 2 передачи и поставил 1 блок-шот. В пассиве Свята 5 потерь.

Несмотря на такое великолепное выступление нашего соотечественника "Саут Бэй" уступили в овертайме 115:122.

Д-Лига

"Саут Бей Лейкерс" - "Кантон Чардж" - 115:122 ОТ (25:32, 31:23, 31:30, 26:28, 2:9)

С: Михайлюк 29 + 4 подбора + 5 потерь, Вагнер 17 + 9 подборов + 5 передач, Джонс 17 + 13 подборов

К: Блоссомгейм 27 + 7 подборов, Симмонс 24 + 5 потерь, Смит 17 + 7 передач

Весь матч на видео:

Святослав Михайлюк с 2006 по 2014 год находился в командной структуре "Черкаських Мавп". За это время атакующий защитник прошел путь от игрока клубной школы до баскетболиста основы. В сезоне 2012/2013 дебютировал за черкасщан в элитном дивизионе страны, где провел 27 матчей (133 очка).

Святослав Михайлюк twitter.com/SouthBayLakers

Святослав Михайлюк twitter.com/SouthBayLakers

Защитник начал выступать за сборную Украины в 2013 году, приняв участие в чемпионате Европы по баскетболу среди игроков до 16 лет. На турнире баскетболист набирал по 25,2 очка за игру и делал 8 подборов и 3,4 передачи, а в итоге был включён в сборную всех звёзд турнира.

В 2014 году он в составе уже основной сборной Украины играл на чемпионате мира по баскетболу в Испании. В 2016 году Михайлюк выступил за молодёжную сборную Украины на чемпионате мира в Хельсинки. На турнире Святослав стал самым результативным игроком команды, набирая в среднем за игру по 14,9 очка. Кроме того, он делал по 5,6 подбора, 2,7 передачи и 2,1 перехвата за игру.

В 2014 году Михайлюк поступил в Канзасский университет, где стал выступать за местную баскетбольную команду. На первом году обучения он в пяти из семи первых игр сезона выходил в стартовом составе, проводя на паркете в среднем по 21,3 минуты.

21 июня 2018 года в спортивном комплексе "Барклайс-центр" в Бруклинe, во втором раунде Драфта НБА, был выбран под общим 47-м номером клубом "Лос-Анджелес Лейкерс". 10 июля он подписал с клубом трёхлетний контракт на сумму 4,6 млн долларов.

Дебютировал за команду в Летней Лиге НБА против "Сакраменто".

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