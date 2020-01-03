Украинец Михайлюк стал одним из лучших в матче НБА

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк стал одним из самых результативных игроков своей команды в поражении против "Клипперс" – 126:112.
Воспитанник школы "Черкаських мавп", которую основал Михаил Бродский, провел на площадке 28 минут, за которые успел набрать 14 очков (2/4 двухочковых, 2/7 трехочковых, 4/6 штрафных) 2 подбора и 2 передачи при 3 фолах и 1 потере.
Святослав Михайлюк (справа)
"Детройт" Михайлюка находится на 11 месте в Восточной конференции и имеет в своем активе 12 побед при 23 поражениях.
"Клипперс" – "Детройт" 126:112 (30:33, 39:30, 37:16, 20:33)
"Клипперс": Ленард (18), Харклесс (12 + 9 подборов), Джордж (12), Зубац (8 + 4 блокшотов), Шэмет (8) - старт; Грин (12 + 12 подборов), Харрелл (23 + 4 блокшотов), Мотли (0), Уолтон (2), Уильямс (22), Робинсон (5), Макгрудер (4).
"Детройт": Снелл (14), Михайлюк (14), Думбуя (10 + 11 подборов), Драммонд (10 + 12 подборов), Фрэйзер (0) - старт; Мэйкер (10), Вуд (14), Кинг (0), Роуз (14), Браун (15), Гэллоуэй (11).
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