Украинец Михайлюк стал одним из лучших в матче НБА

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк стал одним из самых результативных игроков своей команды в поражении против "Клипперс" – 126:112.

Воспитанник школы "Черкаських мавп", которую основал Михаил Бродский, провел на площадке 28 минут, за которые успел набрать 14 очков (2/4 двухочковых, 2/7 трехочковых, 4/6 штрафных) 2 подбора и 2 передачи при 3 фолах и 1 потере.

Святослав Михайлюк (справа)

"Детройт" Михайлюка находится на 11 месте в Восточной конференции и имеет в своем активе 12 побед при 23 поражениях.

Новости Украинцы Лэнь и Михайлюк провели феерические матчи в НБА

"Клипперс" – "Детройт" 126:112 (30:33, 39:30, 37:16, 20:33)

"Клипперс": Ленард (18), Харклесс (12 + 9 подборов), Джордж (12), Зубац (8 + 4 блокшотов), Шэмет (8) - старт; Грин (12 + 12 подборов), Харрелл (23 + 4 блокшотов), Мотли (0), Уолтон (2), Уильямс (22), Робинсон (5), Макгрудер (4).

"Детройт": Снелл (14), Михайлюк (14), Думбуя (10 + 11 подборов), Драммонд (10 + 12 подборов), Фрэйзер (0) - старт; Мэйкер (10), Вуд (14), Кинг (0), Роуз (14), Браун (15), Гэллоуэй (11).

Как сообщал OBOZREVATEL, скончался бывший глава НБА, который сотворил настоящую революцию в самой сильной баскетбольной лиге планеты.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!