Украинец Михайлюк рассказал о ситуации с коронавирусом в НБА

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк рассказал о ситуации с пандемией коронавируса в США, а также о первом случае заболевания COVID-19 в его команде.

"Сейчас некоторые команды находятся на карантине, и "Детройт" – одна из них. Я, как и другие игроки, проводим время дома и соблюдаем все необходимые меры, чтобы не заразиться коронавирусом. Сейчас, когда чемпионат НБА приостановлен, все мы ждем решения комиссара Адама Сильвера. Между собой игроки особо не говорят на эту тему, потому что мы слушаем, что скажет НБА. Мы уверены, что сейчас делается все, чтобы не было паники и чемпионат возобновился и мы начали играть", – сказал Михайлюк в комментарии пресс-службе ФБУ.

Святослав Михайлюк nba.com/pistons

Также он поддержал решение руководства Федерации баскетбола Украины завершить чемпионат Украины досрочно в связи с пандемией.

"На данном этапе вирус распространяется очень быстро и нужно сделать все возможное, чтобы как-то это предотвратить. Нет ничего важнее жизни человека! Поэтому я, конечно, поддерживаю президента ФБУ Михаила Бродского, который инициировал это сложное решение. Мне кажется, что сейчас Украина на 100 процентов еще не готова эффективно бороться с этой сложной проблемой. Лучше лишний раз в таком вопросе перестраховаться и спасти человеческие жизни", – отметил украинский баскетболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне стало известно, что форвард "Детройта", партнер Михайлюка по команде Кристиан Вуд сдал положительный тест на коронавирус.

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