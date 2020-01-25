Украинец Михайлюк провел роскошный матч в НБА

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк провел результативный матч в рамках регулярного чемпионата НБА против "Мемфиса", в котором его команда уступила 112:125.

Святослав Михайлюк в игре против Мемфиса

22-летний баскетболист сборной Украины вышел на площадку с первых секунд и сыграл в общей сложности 32 минуты.

За это время воспитанник школы "Черкаських Мавп" набрал 14 очков, забросив 3/5 двухочковых, 2/7 трехочковых и 2/2 штрафных. Кроме того, Свят собрал 1 подбор в защите и совершил 1 перехват, при 2 фолах.

Все действия Михайлюка в матче с "Мемфисом":

“Детройт” – “Мемфис” 112:125 (23:35, 38:31, 24:26, 27:33)

“Детройт”: Роуз (22 + 8 передач), Джексон (14 + 6 передач), Михайлюк (14), Макер (11 + 8 подборов), Думбуя (5) – старт; Вуд (20), Гэллоуэй (14), М-ф Моррис (9), Кинг (3), Фрэйзер (0).

“Мемфис”: Джарен Джексон (29), Брукс (27), Морэнт (16 + 12 передач + 5 потерь), Валанчюнас (8 + 10 подборов), Краудер (0 + 7 подборов) – старт; Кларк (15 + 11 подборов), Мелтон (14), Хилл (8), Андерсон (6), Джонс (2), Аллен (0).

Михайлюк по состоянию на момент публикации новости занимает 6-е место среди всех снайперов НБА. Украинский баскетболист за 13 игр текущего сезона выполнил 185 трехочковых броска, забросив 81 (43,8%).

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Как сообщал OBOZREVATEL, 21 января Михайлюк обновил личный рекорд результативности в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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