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29 февраля • обновлено в 10:20
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Украинец Михайлюк провел победный матч в НБА

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Украинский защитник "Детройта" Святослав Михайлюк помог своей команде добыть тяжелую победу над "Финиксом" (113:111) в регулярном сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", вышел в стартовой пятерке и за 30 минут записал в актив 13 очков (2/7 двухочковых, 3/7 трёхочковых), отдал 4 передачи и сделал 3 перехвата. В пассиве 22-летнего баскетболиста сборной Украины 1 потеря и 1 фол.

"Финикс" – "Детройт" 111:113 (24:29, 29:23, 26:32, 32:29)

"Финикс": Букер (26 - 6 потерь), Эйтон (20 + 10 подборов), Рубио (16 + 13 передач), Бриджес (13), Шарич (11) - старт; Джонсон (9), Окобо (6), Бэйнс (7), Картер (3)

"Детройт": Роуз (31), Вуд (19 + 9 подборов), Михайлюк (13), Хенсон (7), Снелл (7) - старт; Холл (1), Мэйкер (0), Думбуя (6), Найт (19), Гэллоуэй (7), Томас (3)

Новости
Украинец Михайлюк провел результативный матч в НБА

Как сообщал OBOZREVATEL, Михайлюк забил эффектные трехочковые на выезде в игре с "Денвером". Украинец вышел в стартовой пятерке и набрал 6 очков, дважды попав в цель.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
НБА
Персона
Святослав Михайлюк
Место
Украина
Тег
Детройт Пистонс
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Реал
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Барселона
Тотал меньше 3
1.80 Сделать ставку
Гарсия
VS
Варгас
Тотал больше 11,5 раундов
1.26 Сделать ставку
Лос-Анджелес Клипперс
VS
Денвер Наггетс
Победа Денвера с форой в +5,5 очка
1.93 Сделать ставку
Юта Джаз
VS
Вашингтон Уизардз
Победа Вашингтона с форой в +10,5 очка
1.90 Сделать ставку
Финикс Санс
VS
Детройт Пистонс
Победа Финикса с форой в -6,5 очка
1.88 Сделать ставку