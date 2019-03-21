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Украинец Михайлюк провел успешный матч в США

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Воспитанник "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк провел в США очередной матч в Лиге развития (Д-лига) – официальной младшей лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Баскетболист сборной Украины, которого "Детройт" отправил в свой фарм-клуб Д-Лиги "Гранд Рапидс Драйв", сыграл в игре против "Делавэра" (135:144).

Михайлюк провел на паркете 26 минут, за которые набрал 6 очков (3/8 двухочковых, 0/1 трехочкового). Также в активе 21-летнего уроженца Черкасс есть 2 подбора, 2 передачи и 1 перехвата. В пассиве — 5 потерь и 5 фолов. Рейтинг "плюс-минус" составил -2.

Д-Лига

"Гранд Рапидс Драйв" "Делавэр" 135:144 (36:39, 34:40, 37:31, 28:34)

Г: Лукас 32 + 8 передач, Томас 25 + 6 подборов, Уайтхед 24 + 7 подборов + 5 передач, Торнтон 20

Д: Милтон 35 + 5 подборов + 6 передач, Эванс 22, Браунридж 22, Хогг 14 + 12 подборов

Новости
Украинец Михайлюк уверенно дебютировал в Д-лиге НБА

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня 2018 года в спортивном комплексе "Барклайс-центр" в Бруклинe, во втором раунде Драфта НБА, Михайлюк был выбран под общим 47-м номером клубом "Лос-Анджелес Лейкерс". 10 июля он подписал с клубом трёхлетний контракт на сумму 4,6 млн долларов.

6 февраля украинец продолжил свои выступления в "Детройт Пистонс".

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Персона
Святослав Михайлюк
Место
США
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