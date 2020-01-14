Украинец Михайлюк провел эффективный матч НБА

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк вышел в старте, но не сумел помочь своей команде одержать домашнюю победу над "Новым Орлеаном" – 110:117.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" провел на площадке 34 с половиной минуты, за которые записал на свой счет 13 очков (1/2 двухочковых, 3/6 трехочковых и 2/2 штрафных), 2 подбора, 4 передачи и 2 перехвата при 4 персональных фолах.

Святослав Михайлюк

Это поражение стало третьим для "Детройта" подряд. Команда продолжает отдаляться от зоны плей-офф и занимает 11 место в Восточной конференции, имея в своем активе 14 побед при 27 поражениях.

“Детройт” – “Нью-Орлеан” 110:117 OT (23:32, 29:31, 25:26, 25:13, 8:15)

“Детройт”: Думбуя (16 + 8 подборов), Михайлюк (13), Браун (12), Драммонд (11 + 10 подборов), Снелл (0) – старт; Роуз (23 + 8 передач), Вуд (18 + 9 подборов), Гэллоуэй (8), М-ф Моррис (7), Макер (2), Боун (0).

“Новый Орлеан”: Окафор (25 + 14 подборов), Мелли (20), Болл (17 + 12 подборов + 9 передач + 7 потерь), Мур (16 + 7 подборов), Харт (11) – старт; Джексон (13 + 8 подборов), Хэйс (8), Александер-Уокер (5), Читэм (2).

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