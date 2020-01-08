Украинец Михайлюк помог команде одержать волевую победу в НБА

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк принял активное участие в камбеке своей команды в матче регулярного сезона НБА против "Кливленда" – 115:113.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, провел на площадке 34,5 минуты и набрал 12 очков (4/10 трехочковых), 1 подбор, 5 передач и 1 перехват при 1 персональном замечании. Украинец провел весь матч без потерь мяча.

Святослав Михайлюк

Эта победа стала 14-й для "Детройта", который теперь занимает 10 место в Восточной конференции.

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“Кливленд” – “Детройт” 113:115 (29:27, 38:27, 28:30, 18:31)

“Кливленд”: Лав (30 + 9 подборов), Секстон (20), Осман (17), Гарлэнд (14), Томпсон (8 + 15 подборов) – старт; Найт (13), Жижич (5 + 9 подборов), Деллаведова (3 + 9 передач), Уэйд (3).

“Детройт”: Драммонд (23 + 20 подборов), Снелл (18), Думбуя (15), Михайлюк (12), Браун (9 + 7 передач) – старт; Роуз (24 + 7 передач), Вуд (6), Макер (5), Гэллоуэй (3).

Как сообщал OBOZREVATEL, минувшая неделя стала лучшей для Святослава Михайлюка в карьере в НБА.

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