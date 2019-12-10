Украинец Михайлюк помог команде добыть победу в НБА

Украинский защитник "Детройта" Святослав Михайлюк поучаствовал в тяжелейшей победе своей команды в выездном матче НБА против "Нового Орлеана" – 103:105.

Воспитанник школы "Черкаських мавп", которую основал Михаил Бродский, набрал 8 очков за 20 минут, проведенных на паркете. Михайлюк реализовал 3/4 бросков с игры, сделал 2 перехвата, 1 подбор и 1 ассист при 1 фоле и 1 потере.

Святослав Михайлюк и Тим Фрэйзер

Эта победа стала для "Детройта" десятой в сезоне и позволила команде украинца оказаться на девятом месте в таблице.

"Новый Орлеан" – "Детройт" 103:105 (29:25, 24:22, 21:34, 29:24)

"Нью-Орлеан": Ингрэм (31), Холидэй (20), Окафор (9), Редик (3), Уильямс (2 + 8 подборов) – старт; Хэйс (13), Харт (12), Болл (6 + 7 подборов), Мелли (4), Александер-Уокер (3).

"Детройт": Кеннард (14), Драммонд (13 + 10 подборов), Браун (8 + 7 подборов), Снелл (6), Гриффин (5) – старт; Роуз (21 + 7 передач), Гэллоуэй (16), Вуд (9), Михайлюк (8), М-ф Моррис (5 + 7 подборов), Макер (0).

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Алексей Лэнь помог "Атланте" одержать выездную победу над "Шарлотт".

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