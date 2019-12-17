Украинец Михайлюк исполнил эффектные трехочковые в НБА

Украинский баскетболист "Детройта" Святослав Михайлюк провел результативный поединок в регулярном чемпионате НБА против "Вашингтона". Его команда уступила в этой встрече – 119:133.

Святослав Михайлюк в матче с "Вашингтоном"

Украинец провел на паркете 12 минут и 39 секунд. Выйдя на замену, он отметился 7 очками: точными оказались 2 из 6 попыток трехочковых, 1 из 2 штрафных. Также на счету воспитанника школы "Черкаських мавп", которую основал Михаил Бродский, 1 подбор, 1 передача и 1 блок-шот.

Показатель полезности Михайлюка составил -5.

Видео ярких моментов с участием Михайлюка в матче с "Вашингтоном":

Детройт – Вашингтон 119:133 (31:43, 30:24, 30:29, 28:37)

Детройт: М-ф Моррис (22), Браун (20), Кеннард (14 + 6 передач), Снелл (10), Макер (4) – старт; Роуз (22 + 8 передач), Вуд (12), Гэллоуэй (8), Михайлюк (7).

Вашингтон: Бил (35 + 10 передач), Томас (23 + 6 передач), Бонга (9), Маинми (9 + 8 подборов), Хачимура (7) – старт; Бертанс (17), Смит (10 + 7 передач), Браун (10), Скофилд (9), Мэтьюз (4).

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