Украинец Лэнь забил феноменальный трехочковый в матче НБА

Украинский баскетболист Алексей Лэнь принял участие в очередном матче "Атланты" в чемпионате НБА. Украинец вышел в стартовом составе в игре с "Майами" и провел на площадке 14 минут.

Алексей Лэнь в матче "Атланта" - "Майами"

Наш центровой отметился 5 набранными очками, 4 подборами и 1 передачей при 2 потерях и 3 фолах. Один из ярких моментов с участием украинца – шикарный трехочковый в начале встречи, который попал в видеообзор встречи.

"Атланта" уступила со счетом 97:106. Лучим игроком встречи стал новичок "Майами" Кендрик Нанн – 28 очков.

Атланта – Майами 97:106 (26:30, 20:22, 29:33, 22:21)

Атланта: Коллинз (12 + 7 подборов), Реддиш (9), Хертер (7), Лень (5), Хантер (4) – старт; Паркер (23 + 8 подборов), Бембри (18 + 10 подборов + 8 передач), Уоллес (12), Джонс (4), Картер (2), Фернанду (1).

Майами: Нанн (28), Ленард (16 + 8 подборов), Робинсон (12), Адебайо (12 + 7 передач), Батлер (5 + 9 подборов + 11 передач + 6 перехватов) – старт; Хирро (17), Олиник (6), Силва (6), Драгич (4).

Новый Орлеан – Денвер 122:107 (32:30, 24:22, 30:23, 36:32)

Новый Орлеан: Окафор (26), Ингрэм (25), Холидэй (19 + 7 передач), Болл (9 + 8 передач), Мелли (7) – старт; Джексон (21), Редик (7), Хэйс (5), Харт (3), Александер-Уокер (0), Уильямс (0).

Денвер: Мюррэй (14 + 6 передач), Йокич (13 + 6 передач), Миллсэп (10), Харрис (9), Крэйг (2) – старт; Портер (15), Грант (14), Бизли (11), Пламли (10 + 7 подборов), Моррис (9 + 8 передач), Чанчар (0), Вандербилт (0), Эрнангомес (0).

Клипперс – Сан-Антонио 103:97 (23:24, 27:24, 30:27, 23:22)

Клипперс: Ленард (38 + 12 подборов), Беверли (8), Шэмет (7), Зубац (6), Паттерсон (0 + 9 подборов) – старт; Харрелл (24), Уильямс (12), Харклесс (8), Макгрудер (0), Грин (0 + 8 подборов).

Сан-Антонио: Дерозан (29 + 7 подборов + 7 потерь), Форбс (9), Мюррей (8 + 7 подборов), Олдридж (5), Лайлс (4) – старт; Уайт (20), Гэй (9 + 12 подборов), Миллс (6), Пелтль (5), Белинелли (2), Уокер (0).

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