Украинец Лэнь результативно стартовал в новом сезоне НБА

В один из первых игровых дней нового сезона НБА состоялся матч между командами украинских легионеров – "Детройт" Святослава Михайлюка принимал "Атланту" Алексея Лэня.

"Детройт" – "Атланта"

Михайлюк игрового времени в матче против "Атланты" не получил. А вот Лэнь вышел в старте и за 23 минуты на площадке набрал 4 очка, исполнил 6 подборов, 2 перехвата, 1 блок и отдал 1 передачу.

В итоге команда Лэня победила с разницей в 17 очков. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Атланты" Трэй Янг, на счету которого 38 очков наряду с 7 подборами и 9 передачами.

"Детройт" – "Атланта" 100:117 (32:38, 31:22, 18:31, 19:26 )

"Детройт": Драммонд (21 + 12 подборов), Снелл (9), М-ф Моррис (7), Джексон (5), Браун (2) – старт; Роуз (27), Кеннард (13), Гэллоуэй (8), Фрэйзер (7), Макер (1).

"Атланта": Янг (38 + 7 подборов + 9 передач + 6 потерь), Коллинз (18 + 10 подборов), Хантер (14), Лень (4), Реддиш (1 + 7 подборов) – старт; Паркер (18), Тернер (9), Бембри (8), Фернанду (7), Картер (0), Хертер (0).

"Хьюстон" –​​​​​​​ "Милуоки" 111:117 (30:23, 36:27, 21:28, 24:39 )

"Хьюстон": Уэстбрук (24 + 16 подборов + 7 передач), Харден (19 + 7 подборов + 14 передач + 7 потерь), Такер (17 + 7 подборов), Капела (13 + 12 подборов), Хауз (8) – старт; Гордон (11), Чендлер (10), Маклемор (6), Риверс (3), Сефолоша (0).

"Милуоки": Я. Адетокумбо (30 + 13 подборов + 11 передач), Мэттьюз (14), Бледсоу (11), Миддлтон (11 + 8 подборов), Б. Лопес (11 + 5 блок-шотов) – старт; Ильясова (13 + 11 подборов), Коннотон (10), Хилл (8 + 7 передач), Корвер (5), Браун (2), Р. Лопес (2).

"Голден Стэйт" –​​​​​​​ "Клипперс" 122:141 (29:35, 25:30, 33:46, 35:30)

"Голден Стэйт": Карри (23 – 8 потерь), Расселл (20 + 8 передач), Робинсон-мл. (13), Грин (11), Луни (3 + 9 подборов) – старт; Крисс (8), Спеллман (8), Паскаль (14), Боумен (0), Эванс (14), Пул (5), Ли (3)

"Клипперс": Леонард (21 + 9 передач), Паттерсон (20), Зубац (16 + 10 подборов), Шемет (11), Беверли (5 + 5 перехватов) – старт; Кабенгеле (3), Грин (9), Харрелл (18 - 6 потерь), Мотли (3), Харклесс (10), Робинсон (3), Уильямс (22 + 8 передач), Мэнн (0)

Как сообщал OBOZREVATEL, стартовый день нового сезона НБА отметился драмой в матче действующего чемпиона "Торонто".

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!