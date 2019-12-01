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1 декабря • обновлено в 22:22
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Украинец Лэнь провел мощный поединок в НБА

1.8т
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"Атланта Хокс", в составе которого выступает центровой сборной Украины Алексей Лэнь, потерпела поражение в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с "Хьюстоном".

Алексей Лэнь,

Алексей Лэнь,

Украинец вышел со скамейки запасных и провел на паркете 15 минут. За это время он набрал 12 очков (6/7 двухочковых), совершил один подбор в защите. В пассиве 26-летнего уроженца Антрацита три фола и одна потеря.

“Хьюстон” – “Атланта” 158:111 (38:21, 43:31, 46:21, 31:38)

“Хьюстон”: Харден (60 + 8 передач - 5 потерь), МакЛемор (24 + 13 подборов), Уэстбрук (15 + 8 подборов + 8 передач), Такер (10 + 7 подборов), Чендлер (2) - старт; Кларк (3), Сефолоша (7), Хартенштейн (7), Клемонс (16), Риверс (14)

“Атланта”: Янг (37 + 7 передач), Хантер (14), Паркер (11), Джонс (8), Крэбб (6) - старт; Фернанду (6), Парсонс (3), Лэнь (12),Бембри (5), Уоллес (5), Картер (4), Тернер (0)

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Украинец Лэнь провел феерический матч в НБА, установив рекорд сезона

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 ноября Лэнь провел отличный результативный матч в регулярном чемпионате НБА против своего бывшего клуба "Финикс".

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Автор
Максим Богданов
Тема
НБА
Персона
Алексей Лэнь
Место
США
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
ах вы су.ки еще и баните правду твари!
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
а почему не написали про новые рекорды Великой Восьмерки Овечкина? напомню - он вышел на 1-е место в истории НХЛ по количеству хет-триков, по числу матчей с двумя или более голами Александр на шестом месте, пятый среди всех европейских бомбардиров всех времен, забил как минимум 20 голов в каждом из своих 15 первых сезонов в лиге. Таких в истории НХЛ было пять человек: Дионн, Ягр, Сундин и Майк Гартнер. Какой там ваша лень ипаная?
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш, он вышел на 10-е место в истории НХЛ по количеству хет-триков*
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