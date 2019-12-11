Украинец Лэнь провел драматичный матч в НБА

Украинский баскетболист "Атланты" Алексей Лэнь провел результативный матч в рамках чемпионата НБА. Его клуб в драматичном противостоянии с двумя овертаймами уступил "Майами" – 121:135.

Алексей Лэнь в матче с "Майами"

Украинец провел на площадке 22 минуты и за это время набрал 9 очков. По ходу игры Лэнь выполнил шесть бросков с игры, из которых четыре оказались точными. Также наш баскетболист совершил 3 подбора и сделал 1 ассист. На его счету 2 перехвата и 1 блок-шот.

"Атланта" находится на 13-м месте турнирной таблицы Восточной конференции.

"Майами" - "Атланта" - 135:121 ОТ (36:30, 30:34, 27:32, 24:21, 18:4)

"Майами": Нанн - 36, Робинсон - 34, Адебайо - 30, Батлер - 20, Джонс - 9, Леонард - 4, Олиник - 2.

"Атланта": Хантер - 28, Янг - 21, Паркер - 16, Реддиш - 14, Картер - 12, Лэнь - 9, Хаертер - 9, Краббе - 7, Бембри - 4, Джонс - 1.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский баскетболист Святослав Михайлюк помог "Детройту" добыть победу в НБА.

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