Украинец Лэнь показал красивую игру в НБА

Украинский баскетболист "Атланты" Алексей Лэнь не сумел помочь своей команде одержать домашнюю победу в матче НБА против "Денвера" – 115:123.

Наш центровой провел на паркете чуть более 21 минуты. За это время ему удалось набрать 10 очков (2/6 двухочковых, 0/1 трехочковых, 6/10 штрафных), 1 подбор, 1 передачу и 1 перехват при 5 фолах.

Алексей Лэнь против Николы Йокича

Это поражение стало для "Атланты" уже 29-м в регулярном сезоне. Команда Лэня занимает последнее место в Восточной конференции с самым низким процентом побед в лиге.

"Атланта" – "Денвер" 115:123 (31:29, 25:35, 30:27, 29:32)

"Атланта": Хантер (16), Коллинз (17), Фернандес (2), Хертер (22 + 8 подборов), Янг (29 + передач) – старт; Лєнь (10), Рєддиш (7), Картер (0), Джонс (4), Бембри (2), Гудвин (3), Крэбб (3).

"Денвер": Бартон (28 + 9 подборов), Миллсэп (2), Йокич (47 + 8 подборов), Харрис (4), Мюррей (16 + 8 передач) – старт; Портер (4), Грант (6), Моррис (14), Пламли (2).

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Святослав Михайлюк провел результативный поединок за "Детройт" против "Лейкерс" в рамках регулярного сезона НБА.

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