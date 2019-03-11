Украинец Лэнь отметился результативностью в матче НБА

Центровой сборной Украины и клуба "Атланта Хокс" Алексей Лэнь помог одержать уверенную победу своей команде над клубом "Нью-Орлеан" 128:116 в регулярном чемпионате НБА.

Украинец провел на площадке почти 29 минут. За это время Лэнь набрал 19 очков, сделал 9 подборов и допустил 1 потерю.

"Атланта" - "Нью-Орлеан" 128:116 (26-33, 39-33, 29-20, 34-30, )

"Атланта": Хертер (27), Коллинс (23 + 10 подборов + 4 блокшотов), Лень (19 + 9 подборов), Принс(13), Янг (10 + 10 передач) - старт; Бембри (11), Картер (1), Дедмон (8), Адамс (3), Бэйзмор (13 + 7 подборов)

"Нью-Орлеан": Рэндл (23), Джексон (23), Пэйтон (15 + 10 подборов + 10 передач), Дэвис (15 + 8 подборов + 4 блокшотов), Уильямс (9) - старт; Диалло (4), Миллер (10 + 7 передач), Хилл (3), Окафор (4), Кларк (10), Бертанс (0)

Как сообщал OBOZREVATEL, баскетболист сборной Украины и воспитанник "Черкаських Мавп" Святослав Михайлюк провел в США два потрясающих матча в Лиге развития (Д-лига) – официальной младшей лиги Национальной баскетбольной ассоциации.

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