Украинец Лэнь оформил второй дабл-дабл в НБА подряд

Украинский баскетболист "Атланты" Алексей Лэнь оформил дабл-дабл во втором матче кряду, но это не помогло его команде победить "Вашингтон" в поединке регулярного сезона НБА – 101:111.

Украинец провел на площадке 24 минуты, сумев набрать 10 очков (5/9 двухочковых, 0/2 штрафных), 14 подборов и 1 блок-шот при 3 потерях и 3 фолах. Этот дабл-дабл стал для него седьмым в нынешнем розыгрыше НБА.

Алексей Лэнь (слева)

Это поражение стало третьим для "Атланты" подряд и 31-м в сезоне. Команда продолжает занимать последнее место в Восточной конференции с худшим процентом побед в лиге.

“Вашингтон” – “Атланта” 111:101 (30:21, 26:30, 25:28, 30:22)

“Вашингтон”: Макрэй (29 + 8 подборов + 6 передач), Маинми (12 + 8 подборов), Пэйтон (11), Томас (5), Бонга (3) – старт; Браун (18 + 10 подборов), Бертанс (14 + 7 подборов), Смит (10 + 9 передач), Пасечник (6), Скофилд (3).

“Атланта”: Янг (19 + 7 передач + 6 потерь), Хертер (16), Коллинз (15 + 15 подборов + 4 блок-шота), Хантер (13), Реддиш (9 + 8 подборов) – старт; Гудвин (14), Лэнь (10 + 14 подборов), Бембри (5), Крэбб (0), Картер (0).

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Лэнь оформил дабл-дабл в матче регулярного сезона НБА против "Хьюстона".

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