Украинец Лэнь оформил очередной дабл-дабл в матче НБА

Украинский баскетболист "Атланты" Алексей Лэнь заработал шестой дабл-дабл в сезоне, но это не помогло его команде победить "Хьюстон" в домашнем матче НБА – 115:122.

Лэнь провел на площадке 23 минуты и сумел набрать 14 очков (5/8 двухочковых, 0/2 трехочковых, 4/5 штрафных), 10 подборов, 1 блок-шот при 1 потере и 4 фолах. За время, которое украинец находился на паркете, "Атланта" набрала на 13 очков больше, чем соперник.

Алексей Лэнь

Это поражение стало для команды Лэня уже 30-й в сезоне при 8 победах. "Хокс" продолжают оставаться на последнем месте Восточной конференции.

“Атланта” – “Хьюстон” 115:122 (29:45, 33:32, 23:22, 30:23)

“Атланта”: Янг (42 + 13 подборов + 10 передач), Коллинз (17 + 14 подборов + 4 блок-шота), Хертер (11), Реддиш (7), Хантер (5) – старт; Лень (14 + 10 подборов), Крэбб (9), Гудвин (8), Бембри (2), Картер (0), Уотсон (0), Джонс (0).

“Хьюстон”: Харден (41 + 10 подборов + 10 передач + 8 потерь), Капела (22 + 22 подбора), Гордон (17), Такер (8 + 17 подборов), Хауз (4) – старт; Маклемор (18), Риверс (10), Хартенштайн (2).

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