Украина вошла в топ-10 на Евробаскете U-20

Мужская сборная Украины U-20 заняла итоговое 10-е место на чемпионате Европы по баскетболу, который проходил в Израиле.

В заключительном поединке турнира за 9-е место украинские юные баскетболисты в драматичной борьбе лишь в экстратайме уступили ровесникам из Греции - 98:109.

С первых секунд наши соперники захватили инициативу и ушли в отрыв. Греческие игроки не прощали украинцам беззубую игру в нападении, наказывая нашу команду быстрыми контратаками.

Во второй половине сборная Украины подсела физически, но все равно смогла на равных конкурировать с оппонентами, совершив рывок 15:2.

За 50 секунд до финальной сирены баскетболисты из Украины сократили разрыв до одного балла и имели превосходные шансы выйти вперед, но в контратаке Андрей Войналович потерял мяч.

Его ошибку исправил Иссуф Санон, сравняв счет со штрафных за 12 секунд до конца матча, и переведя игру в овертайм.

Увы, в дополнительной пятиминутке силы покинули наших баскетболистов и они ее проиграли 4:15.

Украина U-20 — Греция U-20 98:109 ОТ (18:23, 23:25, 24:29, 29:17, 4:15)

Украина: Санон (21 + 6 подборов + 7 передач + 7 потерь + 5 перехватов), Козак (18 + 4 передачи), Михеев (6 + 6 подборов), Коваль, Войналович (22 + 14 подборов + 4 потери) — старт; Мельник, Сорочан (5), Бондаренко (5), Головчик, Лукьян, Титов (14).

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