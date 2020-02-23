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23 февраля • обновлено в 21:45
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Украина в отборе Евробаскета-2021: турнирная таблица после 2-го тура

1.5т
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Сборная Украины по баскетболу завершила второй тур отбора на чемпионат Европы-2021 на втором месте в группе F.

У нашей команды одно поражение и одна победа. Разница забитых и пропущенных +13.

Свой следующий матч подопечные Айнарса Багатскиса проведут 27 ноября на выезде против Словении.

Украина в отборе Евробаскета-2021: турнирная таблица

Новости
Багатскис прокомментировал поражение сборной Украины от Венгрии

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 февраля украинские баскетболисты в первом туре отбора на Евробаскет-2021 обыграли команду Австрии. Встреча в Граце завершилась со счетом 73:88.

23 февраля наши баскетболисты во втором туре за 0,2 секунды до финальной сирены драматично уступили команде Венгрии (60:62).

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Читайте все новости по теме "Евробаскет-2021" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Евробаскет-2021
Тег
Сборная Украины по баскетболу
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