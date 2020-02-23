Украина в отборе Евробаскета-2021: турнирная таблица

Сборная Украины по баскетболу завершила второй тур отбора на чемпионат Европы-2021 на втором месте в группе F.

У нашей команды одно поражение и одна победа. Разница забитых и пропущенных +13.

Свой следующий матч подопечные Айнарса Багатскиса проведут 27 ноября на выезде против Словении.

Новости Багатскис прокомментировал поражение сборной Украины от Венгрии

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 февраля украинские баскетболисты в первом туре отбора на Евробаскет-2021 обыграли команду Австрии. Встреча в Граце завершилась со счетом 73:88.

23 февраля наши баскетболисты во втором туре за 0,2 секунды до финальной сирены драматично уступили команде Венгрии (60:62).

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