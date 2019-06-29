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Украина с победы стартовала в квалификации Евробаскета 3х3

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Сборная Украины обыграла Боснию и Герцеговину (20:14) в первом матче в Киеве на квалификации к чемпионату Европы 3х3.

Украина с победы стартовала в квалификации Евробаскета 3х3

Команда Олега Юшкина со стартовых минут матча захватили инициативу и без проблем обыграли своих соперников.

Открыл счет набранным баллам в игре Александр Сизов: сначала форвард забросил одноочковую попытку, а затем добавил из-за дуги. Сборная Боснии и Герцеговины первые баллы набрала лишь в середине второй минуты игры.

После этого украинцы еще больше развили преимущество и сняли вопрос о победителе в игре. Хорошо проявил себя сегодня одноклубник Сизова в прошлом сезоне – Максим Закурдаев, который сначала реализовал эффектный бросок после прохода, а затем еще добавил две подряд точные дальние попытки.

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Напомним, что для мужской сборной, как и для женской, этот отбор носит тренировочный характер, ведь место в финальной стадии чемпионата Европы наша команда обеспечила себе еще раньше.

Квалификация к чемпионату Европы

Киев, Украина

29 июня

Украина - Босния и Герцеговина - 20:14

Украина с победы стартовала в квалификации Евробаскета 3х3

Как сообщал OBOZREVATEL, украинки выиграли в Киеве группу в квалификации к Евробаскету 3х3.

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Тема
Баскетбол 3х3
Место
УкраинаКиев
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