Украинки проиграли Латвии на Евробаскете-2019

Женская сборная Украины по баскетболу проиграла Латвии (74:82) во втором туре группового этапа на чемпионате Европы-2019, который с 27 июня по 7 июля проходит в Латвии и Сербии.

В первые минуты на паркете шла силовая борьба в ущерб результативности. Латвийки поставили в защите "зону", вынуждая украинок строить свои атаки через дальние броски.

Латвия - Украина ФИБА

Лидер "сине-желтых" Алина Ягупова в очередной раз демонстрировала невероятный атлетизм, набирая очки после прохода и броском из-за трехочковой дуги.

Сборная Латвии акцентировала свою атаку через трехсекундную зону, оформив рывок 9:0. Первую четверть мы проиграли 14:15. Из 14 очков - 7 было на счету Алины.

Латвия - Украина ФИБА

Вторая десятиминутка началась с уверенных атак украинской сборной. Три балла от Горобец, точный бросок от Радулович и Удоденко сделали счет 22:15.

Однако вслед за этим последовал провал (22:25), заставивший Горана Бошковича взять таймаут. Это помогло не особо, латвийки словили кураж, доведя свое преимущество уже до 6 пунктов.

Латвия - Украина ФИБА

Латвия - Украина ФИБА

Латвия - Украина ФИБА

Латвия - Украина ФИБА

На большой перерыв команды ушли при счете 41:34 в пользу Латвии.

В третьей десятиминутке преимущество хозяек Евробаскета лишь возросло. Рослые латвийки надежно закрыли трехсекундную зону, заставляя украинок атаковать лишь дальними бросками.

За 4 минуты до конца Украине удалось несколько проходов под кольцо, и счет сразу сократился, но ненадолго. Лидер сборной Латвии Элина Дикеулаку раз за разом терроризировала наше кольцо, набрав к этому моменту уже 28 очков.

Латвия - Украина ФИБА

Перед заключительной четвертью баскетболистки из Украины уступали 10 очков, но максимум, что смогли сделать, это сократить разрыв до 6. Команде не хватало сплоченности, уверенности в своих силах и точных бросков.

Свой третий матч группового этапа Украина сыграет в воскресенье, 30 июня против Великобритании. Начало в 13:00.

Латвия - Украина ФИБА

Латвия - Украина ФИБА

Латвия - Украина ФИБА

Латвия - Украина ФИБА

Латвия - Украина ФИБА

Латвия - Украина ФИБА

Латвия - Украина ФИБА

Латвия - Украина ФИБА

Латвия — Украина 82:74 (15:14, 26:20, 17:14, 24:26)

Латвия: Дикеулаку (33 + 6 подборов + 7 передач + 3 перехвата + 5 потерь), Пулвере (10 + 6 передач), Пилабане, Паула Страутмане (0 + 3 подбора), Брумермане (6 + 9 подборов + 4 потери) — старт; Якобсоне (5), Креслина (10), Дигна Страутмане, Мельника (18).

Украина: Ягупова (28 + 8 подборов + 7 передач + 7 потерь + 5 перехватов), Горобец (3), Ольховик, Науменко (3 + 5 подборов), Удоденко (5 + 5 подборов + 5 передач) — старт; Кондусь, Малашенко (19), Радулович (8 + 4 подбора), Белоцерковская (8).

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 1-го тура против Испании завершился со счетом 77:95 не в нашу пользу. В этой игре капитан украинской сборной Алина Ягупова установила невероятный рекорд

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