Украина – Финляндия: анонс матча отбора на женский Евробаскет-2021

Женская сборная Украины по баскетболу возобновляет свои выступления в квалификации к чемпионату Европы 2021 года.

После восьмимесячного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, команды собрались в Португалии, где проведут матчи второго окна в так называемом пузыре. Команда Срджана Радуловича в первой игре в четверг, 12 ноября, сыграет с представительницами Финляндии. Начало – в 17:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ФИНЛЯНДИЯ

Увидеть матч можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале XSPORT.

Кроме того, эфир из Португалии проведет официальный YouTube-канал Международной федерации баскетбола (FIBA).

СОСТАВЫ НА УКРАИНА – ФИНЛЯНДИЯ

Украина: Горобец, Любинець, Мусиенко, Дацко, Митина, Сивакова, Гозалова, Бойко, Волошина, Дубнюк, Науменко, Ягупова.

Финляндия: Арнио, Голопайнен, Калин, Коскимиес,Куер, Лахтинен, Линда-Лотта Лехторанта, Роза Лехторанта, Оллилайнен, Пеландер, Рокканен, Сандвик, Туомисто, Айджанен.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Срджан Радулович, главный тренер сборной Украины:

– Мы собрали большую группу молодых игроков, значительная часть девушек еще никогда не была в лагере национальной команды. Очень хорошо, что нам создали возможность пройти короткий подготовительный сбор, скажем так с запасом. Другого пути фактически не было. Еще год-два можно было поиграть за счет ветеранов, но точно не больше, и дало бы это лучший результат, не уверен. Но мы точно потеряли бы это поколение игроков, которые уже начали работать в национальной команде – кто в прошлом году, кто в текущем.

Пекка Салминен, главный тренер сборной Финляндии:

– В это сложно поверить, но у нас есть преимущество в физической подготовке. Это проявляется в том, что мы зачастую быстрее наших соперников. Анализ показал, что высоким и физически мощным командам сложно с нами. Украина именно такая. Это плюс. Минус заключается в том, что Алина Ягупова – №2 в Европе. Она наша самая большая проблема. Если у нас будут хорошие решения и мы сможет набирать очки, когда ее не будет на площадке, мы сможем оказать сопротивление.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

После двух сыгранных матчей лидером квартета G являются бельгийки, в активе которых две победы. У нашей команды два очка и второе место.

Отметим, что в финальную часть Евробаскета-2021 выйдут победители девяти групп и пять лучших команд, среди занявших вторые места.

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Евробаскет-2015. Квалификация

Финляндия – Украина – 52:75 (17:19, 20:16, 11:20, 4:20)

Украина – Финляндия – 83:49 (21:16, 21:13, 25:8, 16:12)

Евробаскет-2011. Квалификация

Финляндия – Украина – 76:82 (18:20, 23:20, 12:18, 23:24)

Как сообщал OBOZREVATEL, мужская сборная Украины назвала расширенный состав на ближайшие матчи отбора на Евробаскет-2022.