Украина – Черногория: где и почем купить билеты на матч квалификации Кубка мира по баскетболу

22 февраля в 19:00 в киевском Дворце спорта состоится матч отбора Кубка мира по баскетболу Украина — Черногория. Подопечные Евгения Мурзина проведут заключительный домашний поединок.

Сборная Украины по баскетболу ФИБА

Ценители баскетбола смогут поддержать национальную команду вживую. 30 января в продажу поступили билеты на этот поединок и заказать их можно по этой ссылке. Стоимость тикетов — от 50 до 600 грн.

Напомним, что сейчас украинцы — пятые в группе с пятью победами в десяти матчах. На финальный турнира Кубка мира 2019 году в Китае выходят три первые сборные из группы. Испания и Турция уже гарантировали себе участие в мировом форуме. На третью путевку претендуют Черногория, Латвия и Украина.

Нашей команде обязательно нужно побеждать 22 февраля Черногорию, а 25 февраля на выезде — немотивированную Словению. При этом черногорцев нужно побеждать с разницей в 7 очков и более, а также надеяться на поражение Латвии дома против Испании и на выезде против Черногории.

Напомним, что ранее сборная Украины в невероятном поединке в киевском Дворце спорта обыграла одну из сильнейших команд планеты — Испанию, а затем не без помощи судей уступила Черногории на выезде.

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