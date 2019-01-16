Тренер "Лейкерс" сделал заявление о будущем украинца Михайлюка в НБА

Тренер клуба НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" Люк Уолтон не сомневается, что воспитанник школы "Черкаських Мавп" атакующий защитник команды Святослав Михайлюк совсем скоро покажет всем свой снайперский талант.

"Я пытаюсь найти для Михайлюка постоянную роль в команде. Верю, что он станет элитным снайпером в НБА в один день", — цитирует слова наставника клуба американский журналист Райан Уорд в Twitter.

Святослав Михайлюк

Ранее Уолтон отмечал, что неоднократно говорил украинцу: ему всегда предоставляется шанс проявить себя и он должен быть готов к этому.

В последнем матче против "Чикаго Буллз", которую "Лос-Анджелес Лейкерс" выиграли 107:100, Михайлюк провел на площадке 16 минут и за это время набрал 6 очков и сделал одну результативную передачу.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский центровой "Атланты" Алексей Лэнь провел потрясающий матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В игре против "Оклахомы" (142:126) Алекс набрал 24 очка.

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