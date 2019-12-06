Суперлига Пари-Матч расписание трансляций 6-8 декабря

В баскетбольной Суперлиге Пари-Матч на этой неделе проходят очередные поединки второго круга регулярного чемпионата.
6 и 8 декабря будет сыграно сразу по четыре матча, которые можно будет увидеть в эфире телеканалов ObozTV и XSPORT, а также на сайте Федерации баскетбола Украины.
Вашему вниманию расписание поединков:
Пятницы, 6 Декабря
18:00. "Запорожье" – "Днепр" (FBU.ua)
18:30. "Черкаськи Мавпы" – "Одесса" (XSPORT)
19:00. "Прометей" – "Харьковские Соколы" (FBU.ua)
19:00. "Киев-Баскет" – "Химик" (ObozTV)
Воскресенью, 8 Декабря
14:00. "Запорожье" – "Харьковские Соколы" (FBU.ua)
14:00. "Черкаськи Мавпы" – "Химик" (XSPORT)
16:00. "Прометей" – "Днепр" (ObozTV)
18:00. "Киев-Баскет" – "Одесса" (FBU.ua)
Как сообщал OBOZREVATEL, определен календарь матчей "Киев-Баскета" на втором групповом этапе Кубка Европы ФИБА.
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