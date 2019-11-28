Суперлига Пари-Матч: расписание трансляций 29 ноября-1 декабря

В баскетбольной Суперлиге Пари-Матч в четверг, 28 ноября, стартует второй круг регулярного чемпионата.
В рамках игровой недели будет сыграно семь матчей, шесть из которых в прямом эфире будут транслироваться на ТВ. Кроме того, поединки можно будет увидеть на официальном сайте Федерации баскетбола Украины.
Вашему вниманию расписание трансляций матчей 28 ноября-1 декабря:
28 ноября, четверг
19:00. "Николаев" – "Запорожье" / ObozTV
29 ноября, пятница
19:00. "Днепр" – "Черкаськи Мавпы" / XSPORT
19:30. "Харьковские Соколы" – "Киев-Баскет" / ObozTV
30 ноября, суббота
14:00. "Одесса" – "Химик" / ObozTV
16:00. "Николаев" – "Прометей" / сайт ФБУ
1 декабря, воскресенье
14:00. "Днепр" – "Киев-Баскет" / XSPORT
16:00. "Харьковские Соколы" – "Черкаськи Мавпы" / ObozTV
Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" выиграл группу Кубка Европы ФИБА, обойдя фаворита квартета.
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