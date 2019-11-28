Суперлига Пари-Матч: расписание трансляций 29 ноября-1 декабря

В баскетбольной Суперлиге Пари-Матч в четверг, 28 ноября, стартует второй круг регулярного чемпионата.

В рамках игровой недели будет сыграно семь матчей, шесть из которых в прямом эфире будут транслироваться на ТВ. Кроме того, поединки можно будет увидеть на официальном сайте Федерации баскетбола Украины.

Вашему вниманию расписание трансляций матчей 28 ноября-1 декабря:

28 ноября, четверг

19:00. "Николаев" – "Запорожье" / ObozTV

29 ноября, пятница

19:00. "Днепр" – "Черкаськи Мавпы" / XSPORT

19:30. "Харьковские Соколы" – "Киев-Баскет" / ObozTV

30 ноября, суббота

14:00. "Одесса" – "Химик" / ObozTV

16:00. "Николаев" – "Прометей" / сайт ФБУ

1 декабря, воскресенье

14:00. "Днепр" – "Киев-Баскет" / XSPORT

16:00. "Харьковские Соколы" – "Черкаськи Мавпы" / ObozTV

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" выиграл группу Кубка Европы ФИБА, обойдя фаворита квартета.

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