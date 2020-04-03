СССР против США: 7 главных рекордов в баскетболе

Баскетбол, согласитесь, – одна из самых популярных игр в мире. Поклонников оранжевого мяча немало и среди вас, друзья.

Так что в очередной раз листаем баскетбольную энциклопедию OBOZREVATEL, в которой немало интересного.

21 января 1954 года. В матче всех звезд НБА Восток одолел Запад со счетом 98:93 – последний случай, когда ни одна из сторон не набрала 100 очков.

9 сентября 1972 года. Состоялся матч "самых длинных трех секунд в истории баскетбола". Сборная СССР обыграла США в финале Олимпиады в Мюнхене со счетом 51:50, забив на последних секундах. Американцы после матча подали протест, но победу оставили за сборной СССР. Это стало первым поражением в финалах Олимпийских игр для американской команды.

12 сентября 1979 года. Клуб НБА "Индиана Пейсерс" подписывает первую в истории Лиги баскетболистку. Энн Мейерс, чемпионка мира и вице-чемпионка Олимпиады, получила от клуба контракт на 50 тысяч долларов, но успела провести только три тренировки, после чего была отчислена из команды.

16 мая 1985 года. В НБА награждали героев сезона-1984/1985. В номинации "Лучший новичок лиги" единогласно победил легкий форвард "Чикаго Буллз" Майкл Джордан.

8 апреля 1996 года. "Шарлотт Хорнетс" прервали рекордную домашнюю 44-матчевую серию побед "Чикаго Буллз" в НБА (98:97). У "быков" 40 очков набрал, но смазал решающую "двушку", Майкл Джордан.

23 декабря 2007 года. 39 очков в матче "Лос-Анджелес Лейкерс" – "Нью-Йорк Никс" (95:90) сделали Коби Брайанта самым молодым в НБА (29 лет и 122 дня), набравшим 20 тысяч очков.

3 декабря 2009 года. Уступив "Даллас Маверикс" со счетом 101:117, "Бруклин Нетс" установили антирекорд НБА – 18 неудач на старте сезона.

Друзья, любите баскетбол, при возможности сами берите в руки оранжевый мяч – и пусть ваша любимая команда побеждает как можно чаще.

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