Главная Новости
3 апреля • обновлено в 15:20
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости баскетбола

Александр Липенко
Александр Липенко
спортивный обозреватель Все статьи автора

СССР против США: 7 главных рекордов в баскетболе

532

Баскетбол, согласитесь, – одна из самых популярных игр в мире. Поклонников оранжевого мяча немало и среди вас, друзья.

Так что в очередной раз листаем баскетбольную энциклопедию OBOZREVATEL, в которой немало интересного.

21 января 1954 года. В матче всех звезд НБА Восток одолел Запад со счетом 98:93 – последний случай, когда ни одна из сторон не набрала 100 очков.

СССР против США: 7 главных рекордов в баскетболе

9 сентября 1972 года. Состоялся матч "самых длинных трех секунд в истории баскетбола". Сборная СССР обыграла США в финале Олимпиады в Мюнхене со счетом 51:50, забив на последних секундах. Американцы после матча подали протест, но победу оставили за сборной СССР. Это стало первым поражением в финалах Олимпийских игр для американской команды.

12 сентября 1979 года. Клуб НБА "Индиана Пейсерс" подписывает первую в истории Лиги баскетболистку. Энн Мейерс, чемпионка мира и вице-чемпионка Олимпиады, получила от клуба контракт на 50 тысяч долларов, но успела провести только три тренировки, после чего была отчислена из команды.

16 мая 1985 года. В НБА награждали героев сезона-1984/1985. В номинации "Лучший новичок лиги" единогласно победил легкий форвард "Чикаго Буллз" Майкл Джордан.

8 апреля 1996 года. "Шарлотт Хорнетс" прервали рекордную домашнюю 44-матчевую серию побед "Чикаго Буллз" в НБА (98:97). У "быков" 40 очков набрал, но смазал решающую "двушку", Майкл Джордан.

23 декабря 2007 года. 39 очков в матче "Лос-Анджелес Лейкерс" – "Нью-Йорк Никс" (95:90) сделали Коби Брайанта самым молодым в НБА (29 лет и 122 дня), набравшим 20 тысяч очков.

3 декабря 2009 года. Уступив "Даллас Маверикс" со счетом 101:117, "Бруклин Нетс" установили антирекорд НБА – 18 неудач на старте сезона.

Друзья, любите баскетбол, при возможности сами берите в руки оранжевый мяч – и пусть ваша любимая команда побеждает как можно чаще.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "НБА" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Липенко Александр Липенко
Тема
НБА
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Баскетбол

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Swole Patrol
VS
MIBR
Победа MIBR
1.65 Сделать ставку
100 Thieves
VS
FURIA
Победа 100 Thieves
1.60 Сделать ставку
Team Liquid
VS
Evil Genuises
Победа Team Liquid
1.55 Сделать ставку
Карантин в Украине закончится с 1 мая по 1 июня 2020 года
2.00 Сделать ставку
Следующий матч в рамках ATP/WTA состоится с 1-го июня по 31-е июля 2020 года
2.87 Сделать ставку
Леброн Джеймс
VS
Джеймс Харден
Леброн Джеймс наберет больше очков в первом матче после
1.90 Сделать ставку
Почеттино - следующий тренер Манчестер Юнайтед
1.28 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
TyLoo
Победа Virtus.pro с форой в -1,5 карты
2,15 Сделать ставку
mousesports
VS
G2
Победа G2
1.85 Сделать ставку
FaZe
VS
OG
Победа OG с форой в +1,5 карты
1.60 Сделать ставку