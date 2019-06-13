Сборные Украины по баскетболу стартовали на турнире в Вуароне

Во французском Вуароне 13 июня стартовал турнир по баскетболу 3х3 BIG Twelve.

В престижных соревнованиях принимают участие сразу три украинских сборные: два состава мужской национальной и одна женская национальная.

На старте победила вторая мужская команда. Украинцы победили соперников из Нидерландов – 21:10. Наша вторая команда играет в составе Алексея Щепкина, Андрея Кожемякина, Дмитрия Липовцев и Евгения Балабана. Впереди матчи против Франции U-23 (17:40) и против Алжира (14 июня, 9:20).

Зато другие наши сборные проиграли на старте. Первая мужская команда в составе Александра Сизова, Антона Давыдюка, Станислава Тимофеенко, Максима Закурдаева уступила США (12:19) и Германии (11:14).

Женская сборная также уступила на старте – Испании (14:17). За украинок играли Кристина Филевич, Наталья Цюбик, Ольга Мазниченко, Евгения Спитковская.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 пробилась в четвертьфинал Кубка мира U-18, который проходил в Монголии.

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