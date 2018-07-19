Участников самой грандиозной баскетбольной драки сурово наказали

Международная федерация баскетбола (ФИБА) наказала команды Филиппин и Австралии за жуткую драку, которая случилась в третьей четверти матча отборочного турнира к Кубку мира по баскетболу 2019 года в очном противостоянии сборных.

Дисциплинарная комиссия организации дисквалифицировала 13 игроков и двух тренеров, а также наложили штрафы и другие санкции на национальные баскетбольные федерации Филиппин и Австралии. ФИБА также дисквалифицировала судейскую бригаду игры, говорится в сообщении abs-cbn.com.

Отметим, что в составе филиппинской команды десять игроков получили от одной до шести игр дисквала. Ассистент тренера и главный тренер получили три и одну игру дисквалификации соответственно. Плюс главный тренер выплатит денежный штраф в размере десяти тысяч швейцарских франков.

Национальная федерация Филиппин выплатит дисциплинарный штраф в размере 250 000 швейцарских франков.

В австралийской команде три игрока пропустят от одной до пяти игр. Австралийская федерация заплатит дисциплинарный штраф в размере 100 000 швейцарских франков.

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