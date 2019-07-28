Сборная Украины по баскетболу минимально проиграла Беларуси

Мужская национальная сборная Украины по баскетболу провела второй контрольный матч в Минске, где сыграла против команды Беларуси.

После результативной победы в первой игре, во втором матче команда Айнарс Багатскиса уступила со счетом 69:70.

Самым результативным в составе украинской сборной стал Александр Мишула, который начинал матч в старте на позиции разыгрывающего – в защитника 16 очков и 6 передач (РЭ 16). Отметим, что не принимал участия в матче Денис Лукашов.

На этом летний тренировочный сбор украинской сборной завершлися – игроки вернутся в отпусков, а впоследствии и начнут подготовку к клубного сезона.

Контрольный матч. Минск

Беларусь – Украины 70:69 (21:13, 16:16, 14:14, 19:26)

Украина: Мишула 16 + 6 передач – 3 потери, Крутоус 0, Беликов 1, Бобров 12 + 4 подбора, Павлов 13 + 7 подборов – старт, Пустозвонов 10 + 4 передачи, Петров 9 + 8 подборов, Кондраков 5 + 4 передачи, Сидоров 3 + 2 передачи, Ковалев 0 + 3 подбора, Тиртишник 0

Напомним, что украинская сборная попала в группу F, где будет бороться за путевку на чемпионат Европы вместе с Австрией, Венгрией и хорошо знакомой Словенией.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис анонсировал приглашение в состав команды иностранца.

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