Сборная Украины по баскетболу 3х3 сыграет с Нидерландами в Киеве

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 сыграет против Нидерландов на международном турнире, который состоится 26 февраля в киевском Дворце Спорта "Венето".

Как сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины (ФБУ), команды примут участие в матчах двумя составами. Поединки будут сыграны в рамках подготовки обеих сборных к отбору на Олимпийские игры 2020 года в Токио, который пройдет в Индии в марте.

Нидерланды - Украина ФБУ

Стоит отметить, что сборные уже встречались в официальных матчах. В 2016 году на чемпионате мира Украина одержала верх над Нидерландами на групповом этапе со счетом 12:8, а уже на следующем мировом первенстве в 2017 году команды обменялись победами: в группе оказались сильнее наши соперницы (17:12), а в поединке за третье место победили уже украинки – 15:13.

Расписание матчей выглядит следующим образом:

26 февраля

18:40 Украина – Нидерланды-2

19:00 Украина-2 – Нидерланды

19:20 Украина-2 – Нидерланды-2

19:40 Нидерланды – Украина

20:00 Нидерланды-2 – Нидерланды

20:20 Украина – Украина-2

20:40 Финал

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский баскетбол готовится вернуться на Олимпиаду спустя 24 года, на этот раз в формате 3х3.

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