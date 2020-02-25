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25 февраля • обновлено в 19:26
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Сборная Украины по баскетболу 3х3 сыграет с Нидерландами в Киеве

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Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 сыграет против Нидерландов на международном турнире, который состоится 26 февраля в киевском Дворце Спорта "Венето".

Как сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины (ФБУ), команды примут участие в матчах двумя составами. Поединки будут сыграны в рамках подготовки обеих сборных к отбору на Олимпийские игры 2020 года в Токио, который пройдет в Индии в марте.

Нидерланды - Украина

Нидерланды - Украина

ФБУ

Стоит отметить, что сборные уже встречались в официальных матчах. В 2016 году на чемпионате мира Украина одержала верх над Нидерландами на групповом этапе со счетом 12:8, а уже на следующем мировом первенстве в 2017 году команды обменялись победами: в группе оказались сильнее наши соперницы (17:12), а в поединке за третье место победили уже украинки – 15:13.

Расписание матчей выглядит следующим образом:

26 февраля

18:40 Украина – Нидерланды-2

19:00 Украина-2 – Нидерланды

19:20 Украина-2 – Нидерланды-2

19:40 Нидерланды – Украина

20:00 Нидерланды-2 – Нидерланды

20:20 Украина – Украина-2

20:40 Финал

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский баскетбол готовится вернуться на Олимпиаду спустя 24 года, на этот раз в формате 3х3.

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Тема
Баскетбол 3х3
Место
Украина Киев
Тег
женская сборная Украины по баскетболу
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