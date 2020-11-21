Украина назвала состав на ближайшие матчи отбора на Евробаскет-2021
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Определился состав сборной Украины по баскетболу перед матчами второго игрового окна отбора на чемпионат Европы-2021.
Накануне отлета в составе команды произошли некоторые изменения: не помогут сборной три игрока столичного "Киев-Баскета" – Богдан Близнюк, Павел Крутоус и Владислав Коренюк, которые сдали положительные тесты на коронавирус.
В состав команды добавились два игрока – форварды Артем Ковалев и Александр Беликов, которые представят "Киев-Баскет" и "Прометей" соответственно.
Состав сборной Украины на матчи 3-го и 4-го туров квалификации Евробаскета-2022:
Защитники
Денис Лукашов ( "Прометей")
Виталий Зотов ( "Химик")
Александр Мишула ( "Киев-Баскет)
Анатолий Шундель ( "Днепр)
Иссуф Санон ( "Днепр)
Александр Липовый ( "Прометей")
Форварды
Артем Ковалев ( "Киев-Баскет", Украина)
Александр Беликов ( "Прометей")
Станислав Тимофеенко ( "Днепр")
Вячеслав Бобров ( "Днепр")
Владимир Герун ( "Уникаха", "Испания")
Сергей Павлов ( "Киев-Баскет")
Центровые
Вячеслав Кравцов ( "Днепр")
Вячеслав Петров ( "Прометей")
Команда Айнарс Багатскиса проведет матчи в Любляне, где ФИБА организует специальный "пузырь" для безопасного проведения матчей в условиях пандемии COVID-19.
Несмотря на то, что матчи будут проходить при пустых трибунах, украинские фаны смогут поболеть за сборную во время прямого эфира из Любляны на телеканале XSPORT - официального транслятора матчей квалификации Евробаскета.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский легионер Стивен Бертт был вынужден покинуть сборную Украины из-за резкого несогласия остальных игроков национальной команды.