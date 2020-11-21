Украина назвала состав на ближайшие матчи отбора на Евробаскет-2021

Определился состав сборной Украины по баскетболу перед матчами второго игрового окна отбора на чемпионат Европы-2021.

Накануне отлета в составе команды произошли некоторые изменения: не помогут сборной три игрока столичного "Киев-Баскета" – Богдан Близнюк, Павел Крутоус и Владислав Коренюк, которые сдали положительные тесты на коронавирус.

В состав команды добавились два игрока – форварды Артем Ковалев и Александр Беликов, которые представят "Киев-Баскет" и "Прометей" соответственно.

Состав сборной Украины на матчи 3-го и 4-го туров квалификации Евробаскета-2022:

Защитники

Денис Лукашов ( "Прометей")

Виталий Зотов ( "Химик")

Александр Мишула ( "Киев-Баскет)

Анатолий Шундель ( "Днепр)

Иссуф Санон ( "Днепр)

Александр Липовый ( "Прометей")

Форварды

Артем Ковалев ( "Киев-Баскет", Украина)

Александр Беликов ( "Прометей")

Станислав Тимофеенко ( "Днепр")

Вячеслав Бобров ( "Днепр")

Владимир Герун ( "Уникаха", "Испания")

Сергей Павлов ( "Киев-Баскет")

Центровые

Вячеслав Кравцов ( "Днепр")

Вячеслав Петров ( "Прометей")

Команда Айнарс Багатскиса проведет матчи в Любляне, где ФИБА организует специальный "пузырь" для безопасного проведения матчей в условиях пандемии COVID-19.

Несмотря на то, что матчи будут проходить при пустых трибунах, украинские фаны смогут поболеть за сборную во время прямого эфира из Любляны на телеканале XSPORT - официального транслятора матчей квалификации Евробаскета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский легионер Стивен Бертт был вынужден покинуть сборную Украины из-за резкого несогласия остальных игроков национальной команды.