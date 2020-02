24 февраля на арене "Стейплс-центр" в Лос-Анджелесе прошла церемония прощания с легендарным баскетболистом Коби Брайантом. На ней побывало около 30 тысяч человек.

День проведения церемонии прощания был выбран не случайно: дело в том, что Коби большую часть карьеры выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс" под 24-м номером.

На церемонию прощания с великим баскетболистом зарегистрировались более 90 тыс. человек при вместительности арены 20 тысяч. В итоге места достались зарегистрированным болельщикам, которых выбрали случайным образом.

. @XTina honors the late @KobeBryant with her gorgeous performance of “Ave Maria” at #FarewellKobe . 💜 pic.twitter.com/yyQeRdGqqk

Главная сцена вечера была украшена 35 тысячами алых роз, которые собрали поклонники таланта Коби.

На мероприятии выступили вдова Коби Брайанта Ванесса, легендарные баскетболисты НБА Майкл Джордан и Шакил О'Нил.

Музыкальные композиции исполнили певицы Бейонсе и Кристина Агилера, а пианистка Алиша Киз исполнила "Лунную сонату" Бетховена, которую Брайант научился играть, реализовав свою мечту.

.@Beyonce honors the late @KobeBryant with an emotional performance of his favorite song, “XO” & “Halo” at #FarewellKobe. 🕊



