24 февраля на арене "Стейплс-центр" в Лос-Анджелесе прошла церемония прощания с легендарным баскетболистом Коби Брайантом. На ней побывало около 30 тысяч человек.

Кристина Агилера на прощании с Коби Брайантом

День проведения церемонии прощания был выбран не случайно: дело в том, что Коби большую часть карьеры выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс" под 24-м номером.

На церемонию прощания с великим баскетболистом зарегистрировались более 90 тыс. человек при вместительности арены 20 тысяч. В итоге места достались зарегистрированным болельщикам, которых выбрали случайным образом.

Прощание с Коби Брайантом в Лос-Анджелесе

Главная сцена вечера была украшена 35 тысячами алых роз, которые собрали поклонники таланта Коби.

На мероприятии выступили вдова Коби Брайанта Ванесса, легендарные баскетболисты НБА Майкл Джордан и Шакил О'Нил.

Музыкальные композиции исполнили певицы Бейонсе и Кристина Агилера, а пианистка Алиша Киз исполнила "Лунную сонату" Бетховена, которую Брайант научился играть, реализовав свою мечту.

Прощание с Коби Брайантом в Лос-Анджелесе

Прощание с Коби Брайантом в Лос-Анджелесе

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 января Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. В катастрофе также не выжили его 13-летняя дочь Джианна и еще 7 человек. Баскетболист был похоронен тайно еще 7 февраля.

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