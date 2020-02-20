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20 февраля • обновлено в 11:31
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"С большими традициями": тренер Австрии восхитился сборной Украины

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Главный тренер баскетбольной сборной Австрии Рауль Корнер в преддверии отборочного матча на Евробаскет-2021 против Украины отметил силу нашей команды.

"Украина – физически крепкий соперник с большими баскетбольными традициями. Многие украинские клубы выступали на международной арене. Украинская лига наверняка сильнее австрийской. Если у соперника есть слабые места, то в первую очередь в защите. Мы должны сосредоточиться на своих задачах и достичь максимум возможного", – цитирует Корнера официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Тренер сборной Австрии Рауль Корнер

Тренер сборной Австрии Рауль Корнер

ФБУ

Напомним, что выездной матч нашей сборной против Австрии состоится сегодня, 20 февраля, в городе Грац.

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Австрия – Украина: анонс матча отбора на Евробаскет-2021, трансляция на XSPORT

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер украинской команды Айнарс Багатскис огласил финальную заявку на первый поединок отбора на Евробаскет-2021.

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Тема
Евробаскет-2021
Тег
Сборная Украины по баскетболу
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